AS dan Arab Saudi Tandatangani 18 Perjanjian Selama Kunjungan Biden

Riyadh: Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi menandatangani 18 perjanjian dan nota kesepahaman (MoU) untuk kerja sama gabungan di bidang energi, investasi, komunikasi, luar angkasa, dan kesehatan. Semua perjanjian ini disepakati selama kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Arab Saudi, menurut laporan saluran televisi Al Ekhbariya pada Sabtu, 16 Juli 2022.Sejumlah perjanjian ditandatangani oleh kementerian energi dan investasi Saudi; Komisi Kerajaan untuk Jubail dan Yanbu; dan beberapa perusahaan swasta Saudi serta AS, termasuk Boeing dan Raytheon.Perusahaan lain yang terlibat dalam perjanjian kedua negara meliputi Medtronic, Digital Diagnostics, dan IQVIA.Perjanjian-perjanjian tersebut membuka area baru untuk kerja sama AS dan Arab Saudi di bidang investasi, energi, ICT, luar angkasa dan kesehatan.Menurut laporan media Saudi Press Agency (SPA), kerja sama bilateral yang ditandatangani selama kunjungan Biden ini meliputi 13 kesepakatan di bawah Kementerian Investasi, Komisi Kerajaan untuk Jubail dan Yanbu, serta sejumlah perusahaan sektor privat.Otoritas Luar Angkasa Saudi menandantangani kerja sama Artemis Accords dengan Agensi Luar Angkasa AS (NASA). Lewat kerja sama ini, kedua negara dapat melakukan eksplorasi gabungan di Bulan dan planet Mars.Kerja sama tersebut juga menyediakan satu kursi bagi Arab Saudi di dalam koalisi internasional terkait persiapan eksplorasi sipil di luar angkasa serta penggunaan Bulan, Mars, komet, dan asteroid untuk tujuan damai.Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi (MCIT) menandatangani MoU dengan perusahaan teknologi IBM. Kerja sama ini meliputi peningkatan kemampuan 100.000 pemuda dalam 8 inisiatif untuk lima tahun ke depan.Berbagai perjanjian ini disepakati AS dan Arab Saudi usai Biden berbicara langsung dengan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Saat bertemu, Biden tak lupa mengungkapkan pandangannya mengenai pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.Kepada MBS, Biden menegaskan bahwa dirinya menganggap sang putra mahkota bertanggung jawab langsung atas kematian Khashoggi. MBS membantah terlibat langsung, dan menegaskan bahwa mereka yang terlibat pembunuhan telah diadili.Baca: Biden Sampaikan Langsung Pandangannya soal Kasus Khashoggi kepada MBS