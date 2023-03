Balas Dendam Kematian Kontraktor, AS Lakukan Serangan ke Suriah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Militer Amerika Serikat (AS) mengatakan melakukan serangan udara presisi di Suriah timur pada Kamis sebagai tanggapan atas serangan pesawat tak berawak yang menewaskan satu kontraktor Amerika dan melukai lima personel layanan AS.Sebuah pernyataan Kementerian Pertahanan mengatakan kontraktor AS tewas dan yang lainnya terluka "setelah kendaraan udara tak berawak satu arah menyerang fasilitas pemeliharaan di pangkalan Koalisi dekat Hasakah di timur laut Suriah."Kontraktor AS lainnya juga terluka dalam serangan UAV, kata Pentagon, menambahkan bahwa komunitas intelijen AS "menilai UAV berasal dari Iran ."Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan bahwa atas arahan Presiden Joe Biden, dia telah mengizinkan "serangan udara presisi malam ini di Suriah timur terhadap fasilitas yang digunakan oleh kelompok yang berafiliasi dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran.""Serangan udara dilakukan sebagai tanggapan atas serangan hari ini serta serangkaian serangan baru-baru ini terhadap pasukan Koalisi di Suriah oleh kelompok yang berafiliasi dengan IRGC," tambahnya.Ratusan tentara AS berada di Suriah sebagai bagian dari koalisi yang berperang melawan sisa-sisa kelompok Negara Islam (ISIS) dan sering menjadi sasaran serangan kelompok-kelompok milisi.Pasukan AS mendukung Pasukan Demokratik Suriah (SDF), tentara de facto Kurdi di daerah itu, yang memimpin pertempuran yang mengusir ISIS dari sisa-sisa terakhir wilayah Suriah mereka pada 2019.Dua anggota militer yang terluka pada Kamis dirawat di tempat, sementara tiga tentara lainnya dan satu kontraktor AS dievakuasi secara medis ke Irak, kata Pentagon."Seperti yang telah dijelaskan oleh Presiden Biden, kami akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela rakyat kami dan akan selalu menanggapi pada waktu dan tempat yang kami pilih," kata Austin.Ketika pemogokan diumumkan, Biden telah melakukan perjalanan ke Kanada, di mana dia akan bertemu dengan Perdana Menteri Justin Trudeau dan berpidato di Parlemen.Agustus lalu, Biden memerintahkan serangan balasan serupa di provinsi kaya minyak Deir Ezzor di Suriah setelah beberapa drone menargetkan pos koalisi, tanpa menimbulkan korban.Serangan itu terjadi pada hari yang sama ketika media pemerintah Iran mengumumkan seorang jenderal Pengawal Revolusi telah terbunuh beberapa hari sebelumnya saat "dalam misi di Suriah sebagai penasihat militer."Iran mengatakan telah mengerahkan pasukannya di Suriah atas undangan Damaskus dan hanya sebagai penasihat.IRGC adalah lengan ideologis militer Iran dan masuk daftar hitam sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat.