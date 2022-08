Arab Saudi Sambut Baik Kabar Tewasnya Pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Riyadh: Arab Saudi menyambut baik kabar tewasnya pemimpin kelompok teroris al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, dalam serangan pesawat nirawak (drone) di Afghanistan pada akhir pekan kemarin."Kerajaan Arab Saudi menyambut baik pengumuman dari Presiden Joe Biden mengenai penargetan dan pembunuhan terhadap pemimpin teroris al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri," ujar Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, dikutip dari The National News, Selasa, 2 Agustus 2022.Pernyataan dari Riyadh disampaikan tak lama usai Biden mengonfirmasi kematian al-Zawahiri, salah satu otak di balik serangan teroris 11 September 2001 atau 9/11. Biden mengatakan, al-Zawahiri tewas terkena serangan drone AS di sebuah rumah di Kabul.Kemenlu Arab Saudi menyebut Ayman al-Zawahiri sebagai "salah satu pemimpin terorisme yang membantu merancang dan menjalankan berbagai operasi teroris di Amerika Serikat, Arab Saudi, dan sejumlah negara lain.""Ribuan warga tak berdosa dari berbagai negara dan agama, termasuk warga Arab Saudi, tewas dibunuh (al-Qaeda)," ujar pernyataan Kemenlu Arab Saudi.Riyadh menekankan pentingnya memperkuat kerja sama dan upaya global dalam memerangi dan memberantas terorisme. Selain itu, Arab Saudi juga menyerukan semua negara untuk bekerja sama dalam kerangka semacam itu "untuk melindungi warga sipil tak berdosa dari aksi kelompok teroris."Ayman al-Zawahiri, pria kelahiran Mesir, mengambil alih al-Qaeda setelah Osama bin Laden tewas dalam operasi pasukan khusus AS di Pakistan pada 2011.Seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa drone AS telah menembakkan dua rudal Hellfire ke lantai tiga sebuah rumah tempat al-Zawahiri berlindung. AS mengatakan operasi ini hanya menewaskan al-Zawahiri tanpa adanya korban jiwa dari warga sipil.Baca: Potret Ayman al-Zawahiri, Pemimpin Al-Qaeda yang Meninggal Akibat Drone AS