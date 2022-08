Potret Ayman al-Zawahiri, Pemimpin Al-Qaeda yang Meninggal Akibat Drone AS

(KHL)

Pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri dilaporkan tewas dalam serangan drone Amerika Serikat (AS) di Kabul, Afghanistan.Al-Zawahiri mulai menjabat pemimpin Al-Qaeda setelah Osama bin Laden tewas dalam serangan pasukan AS di Pakistan tahun 2011 lalu.Kematian Al-Zawahiri yang berusia 71 tahun diumumkan Presiden AS Joe Biden dalam pernyataan yang disiarkan langsung oleh televisi setempat pada Senin, 1 Agustus 2022, malam waktu setempat. Para pejabat AS menyebut serangan itu terjadi di Kabul pada Minggu, 31 Juli 2022, waktu setempat.Ayman Al Zawahiri adalah dokter bedah Mesir yang menjadi salah satu teroris paling dicari di dunia. Dia disebut sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau 9/11 di AS yang menewaskan hampir 3.000 orang.Dia kemudian menjadi buron dan mengambil alih kepemimpinan Al Qaeda setelah Osama bin Laden tewas di Pakistan pada 2011. AS mematok harga 25 juta dollar (Rp 371,3 miliar) untuk kepalanya.Kantor berita AFP melaporkan, profil Ayman Al Zawahiri tidak sekuat Osama bin Laden kharismanya dalam menggalang milisi di seluruh dunia, tetapi dia dapat menyalurkan keterampilan analitisnya ke dalam Al Qaeda.Ayman Al Zawahiri diyakini sebagai ahli strategi utama, juga dalang sebenarnya yang mengarahkan beberapa operasi termasuk 9/11, serta dokter pribadi Osama bin Laden. AFP Photo/Jim Watson