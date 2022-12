Mesir Desak Inggris Kembalikan Artefak Batu Rosetta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kairo: Suara-suara di Mesir menyerukan kembalinya Batu Rosetta, kunci untuk menguraikan hieroglif Mesir. Diantara artefak terpenting di British Museum, ke tempat asalnya.Hal ini dapat memicu lebih banyak kasus seperti itu, karena para ahli memperkirakan akan ada peningkatan seruan pada museum Barat untuk mengembalikan artefak yang diambil berabad-abad yang lalu dari tempat-tempat seperti Mesir selama era kolonial.Saat British Museum menandai peringatan 200 tahun pembukaan hieroglif menggunakan Batu Rosetta dengan mengadakan pameran besar, Egyptologist Dr. Monica Hanna, dekan di Akademi Arab untuk Sains, Teknologi & Transportasi Maritim, mengorganisir petisi yang meminta museum untuk mengembalikan batu itu ke Mesir dengan alasan bahwa artefak itu diperoleh secara ilegal.Apa itu Batu Rosetta?Batu Rosetta adalah prasasti kuno yang berisi dekrit yang mendokumentasikan penobatan Ptolemeus V sebagai firaun Memphis pada tahun 196 SM. Keputusan itu ditulis di atas batu tiga kali, dalam bahasa Yunani kuno, bahasa administratif pada masa itu; dan dalam bahasa Mesir kuno, bahasa sehari-hari, menggunakan tulisan hieroglif dan demotik.Dengan penemuan Batu Rosetta oleh Prancis pada tahun 1799 selama penaklukan Napoleon di Mesir, dan akuisisi oleh Kerajaan Inggris setelah mengalahkan Prancis dalam pertempuran untuk Mesir, artefak tersebut menjadi terjemahan hieroglif pertama yang diketahui ke bahasa lain. Ini mengarah pada dekripsi pertama hieroglif, suatu bentuk tulisan yang berhenti digunakan pada abad ke-4 Masehi.Sherine El Taraboulsi-McCarthy, mantan peneliti tamu yang belajar politik di Keble College di Universitas Oxford, mengatakan kepada The Media Line bahwa Batu Rosetta telah dipajang di British Museum sejak 1802 dengan hanya satu jeda selama Perang Dunia I.Dia menambahkan bahwa pengembalian artefak semacam itu ke negara asalnya memang merupakan pertanyaan yang berkembang untuk museum Barat, mengingat situasi geopolitik saat ini, dan persepsi global tentang sejarah, sedang bergeser."Saya pikir ini menjadi tantangan [untuk museum] dan, sederhananya, ini karena waktu telah berubah," katanya.Meningkatkan kesadaranEl Taraboulsi-McCarthy percaya bahwa sementara dunia menjadi semakin multipolar, ada lebih banyak kesadaran akan sejarah di negara-negara pascakolonial, menambahkan bahwa media sosial telah memainkan peran kunci dalam memperkuat dan menghubungkan suara-suara tersebut."Saya melihat seruan untuk reparasi semakin keras dan berdampak," katanya.Menurut juru bicara museum kepada The Media Line bahwa belum ada permintaan resmi dari pemerintah Mesir ke British Museum untuk mengembalikan Batu Rosetta ke Mesir.Juru bicara itu menambahkan, sejak penemuan Batu Rosetta pada 1799, 28 dekrit serupa telah ditemukan di wilayah yang sama di Mesir."Mayoritas dari dekrit ini, 21, tetap berada di Mesir," katanya.Salinan lain dari keputusan tersebut membantu para ilmuwan untuk memahami teks hieroglif lengkap, yang hanya sebagian disimpan di Batu Rosetta, menurut juru bicara museum. Dia menambahkan bahwa British Museum sangat menghargai kolaborasi positif dengan kolega di seluruh Mesir.Dia mengutip sebagai contoh kolaborasi seperti proyek yang didukung Uni Eropa yang disebut Mengubah Museum Mesir Kuno di Kairo (2019-2022)."Stela paling mengesankan yang bertuliskan teks keputusan ditampilkan kembali di dekat pintu masuk museum di Kairo awal tahun ini," katanya.Doga Ozturk, seorang sejarawan akhir Mesir Ottoman, dan seorang analis dan penulis yang berfokus pada Turki dan Timur Tengah, mengatakan kepada The Media Line bahwa peringatan 200 tahun penguraian hieroglif memberikan waktu yang tepat bagi orang Mesir untuk mendapatkan perhatian internasional. untuk penyebabnya.Dia menambahkan bahwa, dalam skala yang lebih luas, fakta bahwa sejumlah artefak telah dikembalikan baru-baru ini ke tempat asalnya oleh museum Barat menciptakan momentum untuk permintaan Mesir ini.Dr. Gabriel Polley, seorang sejarawan keterlibatan Inggris di Mediterania Timur pada abad ke-19 yang memegang gelar doktor dalam studi Palestina dari University of Exeter, mengatakan kepada The Media Line bahwa tren ini mungkin akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang."Dekade berikutnya akan didominasi oleh seruan untuk repatriasi objek dari seluruh belahan dunia selatan, didukung oleh kampanye yang dipimpin oleh komunitas diaspora dan sekutu mereka untuk dekolonisasi ruang-ruang ini," katanya."Semua museum dengan koleksi seperti itu harus mempertimbangkan bagaimana tanggapan mereka,"tambahnya.Ozturk mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah ini secara keseluruhan, setiap kasus harus dianalisis secara individual."Masalah repatriasi objek harus didiskusikan berdasarkan kasus per kasus, karena menghasilkan prinsip menyeluruh mungkin tidak mungkin dilakukan, dan hanya akan menghalangi seluruh masalah untuk bergerak maju secara konstruktif," tambahnya.Akses publik dan diskusiSelain itu, ia berpendapat bahwa diskusi tidak boleh terbatas pada kalangan akademisi dan harus diperluas untuk mencakup semua pihak terkait dan masyarakat umum."Orang-orang yang mengunjungi museum-museum ini harus belajar tentang bagaimana sebenarnya benda-benda ini berakhir di museum-museum ini untuk mereka lihat," katanya. 