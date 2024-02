Irak Bantah Ada Koordinasi dengan Washington sebelum AS Serang Garda Revolusi Iran

Advertisement

(WIL)

Baghdad: Irak membantah melakukan koordinasi apa pun dengan Amerika Serikat (AS),sebelum militer Negeri Paman Sam melancarkan serangannya di negara itu.Pesawat AS mengebom sejumlah pangkalan Irak di Akashat dan Al-Qaim, serta permukiman sipil di dekatnya, kata juru bicara pemerintah Irak, Bassem Al-Awadi.“Dengan serangan itu, pemerintah AS melakukan agresi baru terhadap kedaulatan Irak,” kata Awadi, dikutip dari Anadolu, Minggu, 4 Februari 2024."Agresi terang-terangan ini menyebabkan 16 orang tewas, termasuk warga sipil, dan 25 orang luka-luka, serta menimbulkan kerugian dan kerusakan bangunan dan properti," imbuh Awadi.Dia menuding AS melakukan kebohongan "dengan mengumumkan koordinasi awal untuk melakukan agresi ini."Sebelumnya, pada Jumat lalu AS memulai serangan udara terhadap Pasukan Quds Garda Revolusi Iran dan milisi yang didukung Iran di Irak dan Suriah. Ini menjadi balasan atas serangan pesawat tanpa awak yang menewaskan tiga tentara AS di Yordania akhir bulan lalu.Lebih dari 85 sasaran telah diserang dengan menggunakan lebih dari 125 amunisi presisi, kata Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam pernyataannya.Sebuah gudang senjata pasukan milisi Syiah, Hashd al-Shaabi, diserang pada Jumat malam dalam serangan AS di Irak barat, menurut unggahan di Telegram dari Gerakan Nujaba, kelompok milisi Syiah di Irak yang didukung oleh Iran.