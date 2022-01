WHO: Afrika Tunjukkan Tren Penurunan Infeksi dan Kematian Akibat Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kasus mingguan covid-19 di Afrika turun secara signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) mengatakan, angka kematian juga turun untuk pertama kalinya sejak puncak gelombang pandemi keempat yang didorong oleh varian Omicron.Penurunan ini mendorong Afrika melewati kenaikan kasus terpendek selama pandemi covid-19, yaitu 56 hari. Kasus yang baru dilaporkan turun 20 persen dalam sepekan, sedangkan kematian turun hingga delapan persen.Persentase penurunan kematian memang tidak banyak dan perlu pemantauan lebih lanjut. Namun, menurut WHO, jika tren terus berlanjut maka lonjakan kematian akibat varian baru juga menjadi yang terpendek dilaporkan sejauh ini selama pandemi.Afrika Selatan -,tempat Omicron pertama kali diurutkan,- menyumbang sebagian besar kasus dan kematian. Negara itu mencatat tren penurunan selama empat pekan terakhir.Hanya Afrika Utara saja yang masih melaporkan peningkatan kasus selama sepekan ini dengan lonjakan hingga 55 persen. Afrika terpuruk pada 16 Januari lalu dengan 10,4 juta kasus covid-19 - secara kumulatif - dan lebih dari 233 ribu kematian.Gelombang pandemi yang dipicu oleh Omicron telah menghasilkan rasio kematian kasus rata-rata kumulatif terendah hingga saat ini di Afrika. Tercatat ada di 0,68 persen dibanding tiga gelombang sebelumnya di mana rasio kematian kasus di atas 2,4 persen.Varian Omicron saat ini dilaporkan ada di 36 negara Afrika dan 169 negara secara global."Sementara percepatan, puncak dan penurunan gelombang ini tidak tertandingi, dampaknya moderat, dan Afrika muncul dengan lebih sedikit kematian dan rawat inap yang lebih rendah. Tetapi benua itu belum membalikkan keadaan pada pandemi ini," kata Dr Matshidiso Moeti , Direktur Regional WHO untuk Afrika."Selama virus terus beredar, gelombang pandemi lebih lanjut tidak dapat dihindari. Afrika tidak hanya harus memperluas vaksinasi, tetapi juga mendapatkan akses yang meningkat dan merata ke terapi kritis covid-19 untuk menyelamatkan nyawa dan memerangi pandemi ini secara efektif," kata Dr Moeti.Rasio kematian kasus di kawasan Afrika saat ini tetap yang tertinggi di dunia, meskipun telah diturunkan dalam dua gelombang terakhir. Sementara perbaikan telah dilakukan dalam ketersediaan tempat tidur di ICU untuk pasien covid-19 dari 0,8 per 100.000 penduduk menjadi 2,0 per 100.000, jumlahnya masih jauh dari cukup untuk memenuhi tuntutan pandemi.Dalam hal pengobatan, saat ini pasien dengan bentuk virus yang parah sedang dirawat dengan kortikosteroid dan oksigen medis. Kortikosteroid sebagian besar tersedia dan relatif terjangkau, tetapi ketersediaan oksigen medis tetap menjadi tantangan di seluruh benua.Selain itu, negara-negara Afrika menghadapi hambatan besar dalam mengakses pengobatan covid-19 lainnya karena ketersediaan yang terbatas dan biaya yang tinggi. Pekan lalu, WHO merekomendasikan dua obat baru—obat rheumatoid arthritis yang disebut baricitinib dan antibodi monoklonal yang disebut sotrovimab—menambah jumlah terapi covid-19 yang disetujui WHO menjadi 11.Badan tersebut sedang meninjau data pada dia antivirus oral, yakni paxlovid dari Pfizer dan molnupiravir dari Merck. Menurut laporan produsen, obat ini menjanjikan dalam mengurangi risiko rawat inap pada beberapa pasien.Setelah negosiasi awal dengan farmasi Swiss Roche, WHO mendukung pengiriman botol Tocilizumab dalam jumlah terbatas ke negara-negara Afrika dalam beberapa minggu mendatang. Tanjung Verde dan Uganda telah menerima suntikan dan Burkina Faso, Ghana dan Tanzania akan segera menerima kiriman.Tocilizumab adalah obat imunosupresif yang dapat digunakan untuk mengobati pasien dengan covid-19 yang parah. Pengiriman obat dalam skala lebih besar ke benua itu diharapkan. Melalui kemitraan Access to covid-19 Tools (ACT)-Accelerator, negosiasi juga sedang dilakukan dengan pembuat obat lain untuk pengadaan pasokan perawatan covid-19."Ketidakadilan mendalam yang membuat Afrika berada di belakang antrian vaksin tidak boleh diulangi dengan perawatan yang menyelamatkan jiwa. Akses universal ke diagnostik, vaksin, dan terapi akan membuka jalan terpendek menuju akhir pandemi ini dan tidak ada wilayah di dunia ini. harus ditinggalkan di pinggiran upaya ini," lanjut Moeti.Di Afrika, sementara persediaan vaksin telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, tingkat vaksinasi tetap rendah, dengan hanya 10 persen dari populasi benua yang divaksinasi penuh. Afrika sejauh ini telah menerima sekitar 500 juta dosis vaksin covid-19 dan memberikan 327 juta.Upaya signifikan diperlukan untuk meningkatkan vaksinasi untuk menjangkau populasi yang luas. Pada 2022, rata-rata antara 250 juta dan 300 juta dosis vaksin akan tersedia untuk dipasok setiap bulannya.Pada pertengahan 2022, Fasilitas COVAX berharap memiliki pasokan yang cukup untuk semua negara yang berpartisipasi dalam opsi Komitmen Pasar Lanjutan Fasilitas untuk memvaksinasi 45persen populasi mereka sepenuhnya.