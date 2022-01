WHO Setujui 2 Obat untuk Perawatan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyetujui dua perawatan covid-19 pada Jumat, 14 Januari 2022. Persetujuan ini mengembangkan persenjataan alat bersama dengan vaksin untuk mencegah penyakit parah dan kematian akibat virus korona.Saat ini, kasus covid-19 varian Omicron memenuhi rumah sakit di seluruh dunia. WHO memperkirakan setengah populasi di Eropa akan terinfeksi pada Maret mendatang.Dalam rekomendasi mereka di jurnal medis Inggris The BMJ, para ahli WHO mengatakan, obat radang sendi Eli Lilly, baricitinib, yang digunakan dengan kortikosteroid untuk merawat pasien covid-19 yang parah atau kritis, menyebabkan tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik dan mengurangi kebutuhan akan ventilator.Para ahli juga merekomendasikan pengobatan antibodi sintetis Sotrovimab - oleh GlaxoSmithKline dan Vir Biotechnology - untuk orang dengan covid-19 yang tidak serius dengan risiko rawat inap tertinggi, seperti orang tua, orang dengan defisiensi imun, atau penyakit kronis seperti diabetes.Manfaat Sotrovimab untuk orang yang tidak berisiko dirawat di rumah sakit dianggap tidak signifikan. WHO menambahkan, efektivitasnya terhadap varian baru seperti Omicron masih belum pasti.Hanya tiga pengobatan lain untuk covid-19 yang mendapat persetujuan WHO, dimulai dengan kortikosteroid untuk pasien sakit parah pada September 2020. Kortikosteroid tidak mahal dan tersedia secara luas dan melawan peradangan yang biasanya menyertai kasus yang parah.Sedangkan obat radang sendi tocilizumab dan sarilumab, yang disahkan WHO pada bulan Juli, adalah penghambat IL-6 yang menekan reaksi berlebihan yang berbahaya dari sistem kekebalan terhadap virus Sars-CoV-2.Baricitinib berada dalam kelas obat yang berbeda yang dikenal sebagai inhibitor Janus kinase, tetapi berada di bawah pedoman yang sama dengan inhibitor IL-6."Ketika keduanya tersedia, pilih satu berdasarkan masalah termasuk biaya dan pengalaman dokter," kata pedoman itu, dikutip dari Straits Times, Jumat, 14 Januari 2022.Pengobatan antibodi sintetis Regeneron juga disetujui oleh WHO pada September. Pedoman itu mengatakan Sotrovimab dapat digunakan untuk jenis pasien yang sama.