UEA Tangkap Pengacara Jamal Khashoggi atas Kasus Pencucian Uang

Abu Dhabi: Uni Emirat Arab ( UEA ) telah menangkap seorang warga Amerika Serikat (AS) yang pernah menjadi pengacara untuk jurnalis Jamal Khashoggi. Kabar disampaikan seorang pejabat dan sebuah grup hak asasi manusia yang berbasis di AS.Seorang pejabat UEA mengonfirmasi bahwa Asim Ghafoor telah ditangkap saat sedang melakukan transit di bandara Dubai pada 14 Juli lalu. Sebelumnya, persidangan kasus pencucian uang Ghafoor telah digelar tanpa dihadiri terdakwa atau secara in absentia.Grup HAM Democracy for the Arab World Now (DAWN), di mana Ghafoor adalah salah satu anggota dewan direksi, mengatakan bahwa pengacara yang berbasis di Virginia itu ditangkap saat sedang dalam perjalanan menuju Istanbul untuk menghadiri pernikahan anggota keluarga.Sebelumnya, seorang pejabat AS mengatakan bahwa Washington mengetahui mengenai penangkapan tersebut. Namun, ia tidak dapat mengatakan bahwa Presiden Joe Biden akan mengangkat isu tersebut dalam pertemuan bilateral dengan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Jeddah, Arab Saudi pada 16 Juli kemarin."Tidak ada indikasi bahwa (penangkapan Ghafoor) ini terkait dengan kasus (pembunuhan Jamal) Khashoggi ," ucap pejabat tersebut, dikutip dari Al Jazeera, Minggu, 17 Juli 2022.Khashoggi dibunuh sejumlah agen Arab Saudi di gedung konsulat kerajaan tersebut di Istanbul, Turki pada 2018. Data intelijen AS menunjukkan bahwa operasi pembunuhan tersebut telah disetujui oleh Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). MBS membantah terlibat.Dalam kunjungan ke Arab Saudi, Biden mengungkit isu Khashoggi secara langsung kepada MBS. Ia mengatakan bahwa dirinya memercayai data intelijen AS, bahwa MBS berada di balik pembunuhan tersebut.Namun MBS kembali membantahnya, dengan mengatakan bahwa individu-individu yang terlibat telah diadili.Baca: MBS Balas Ucapan Biden yang Mengungkit Pembunuhan Khashoggi di Jeddah