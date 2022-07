MBS Balas Ucapan Biden yang Mengungkit Pembunuhan Khashoggi di Jeddah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jeddah: Pemimpin de facto Arab Saudi Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman ( MBS ) membalas Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang mengungkit kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi saat keduanya bertemu di Jeddah pada Jumat kemarin.MBS membantah ikut bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Turki pada 2018. Sementara Biden mengaku tidak bisa menerima pernyataan tersebut karena data intelijen AS menyebutkan adanya keterlibatan MBS.Dikutip dari The Week, Minggu, 17 Juli 2022, sang putra mahkota kemudian membalas ucapan Biden dengan mengungkit mengenai pelecehan seksual dan fisik yang diduga dilakukan personel militer AS terhadap narapidana di penjara Abu Ghraib di Irak. MBS juga mengungkit kasus pembunuhan jurnalis Palestina-AS Shireen Abu Akleh di Tepi Barat.Menurut MBS, dua kasus tersebut merupakan contoh dari "kesalahan-kesalahan" AS."Putra mahkota merespons pernyataan Presiden Biden mengenai Khashoggi dengan sangat jelas, bahwa kejahatan tersebut, walau sangat disayangkan dan mengerikan, merupakan sesuatu yang ditangani dengan serius oleh kerajaan," kata Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Saudi, kepada CNN.Saat Khashoggi dibunuh, AS beberapa kali menyiratkan bahwa MBS memainkan peran dalam kasus tersebut. Sejak 2018 hingga kini, MBS membantah hal tersebut. Hubungan kedua negara pun merenggang karena isu Khashoggi.Sementara itu, tunangan Khashoggi mengkritik fist bump -- sejenis gestur pengganti jabat tangan -- yang dilakukan Biden dan MBS di Jeddah. Foto tersebut menjadi sorotan utama dalam tur Biden, mengindikasikan adanya pemulihan hubungan antara AS dan Arab Saudi.Ia menyampaikan kritiknya melalui Twitter, dengan mengatakan bahwa pernyataan berikut 'ditulis' oleh Khashoggi: "Hey @POTUS, apakah ini akuntabilitas yang Anda janjikan untuk kasus pembunuhan saya? Darah korban selanjutnya dari MBS berada di tangan Anda," tulis tunangan Khashoggi.Baca: Biden Sampaikan Langsung Pandangannya soal Kasus Khashoggi kepada MBS