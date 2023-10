Bikin Bangga! Indonesia Sukses Gelar AR Digital Fashion Show Pertama di Dubai

Advertisement

Ekosistem Metaverse

(WIL)

Dubai: Dubai dikenal sebagai kota dengan visi futuristik dan terdepan dalam teknologi. Dalam gelaran utama GITEX Global 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab , Komunitas Web3 Indonesia Maja Labs hadir menjadi pusat perhatian dalam ajang Future Blockchain Summit (FBS) 2023 yang diadakan dari tanggal 15 hingga 20 Oktober 2023.Maja Labs yang merupakan Inkubator Bisnis Komunitas Web3 menampilkan Komunitas Drezzo dari Bali yang berkolaborasi dengan COD Aquacity Global.Dalam gelaran Summit dan Pameran di Dubai Harbour ini, Drezzo by Maja Labs menampilkan karya Augmented Reality (AR) berupa pakaian atau fashion yang bisa dilihat melalui layar. Pengunjung yang hadir di Booth Drezzo bisa merasakan pengalaman memakai baju digital dengan Teknologi AR.Banyak pengunjung internasional mulai dari Timur Tengah, Amerika, Eropa, Asia dan Afrika antusias mencoba AR Digital Fashion. Tak hanya itu, pendiri Maja Labs yang juga inisiator komunitas Drezzo, Adrian Zakhary, didapuk menjadi pembicara di panggung utama Future Blockchain Summit 2023."Banyak yang bilang NFT mati? atau tidak berharga? Nah di sini kami buktikan bahwa Drezzo hadir untuk memberikan kesempatan kepada para artis, desainer dan kreator NFT untuk bisa terus membuat NFT," kata Adrian."Kami tengah membangun platform Create-To-Earn (C2E), baru 10 bulan Drezzo.io sudah mendapatkan 180ribu kolektor fashion dari seluruh dunia. Di Future Blockchain Summit, konsep AR Digital Fashion Show membuktikan bahwa NFT masih ada, dan semakin mature dengan konsep dampak terhadap dunia nyata," sambungnya.Selain menampilkan AR Digital Fashion di Future Blockchain Summit, Drezzo by Maja Labs menghebohkan Dubai dengan menampilkan AR Digital Fashion Show, sebuah peragaan busana dengan teknologi AR. Model internasional dari Dubai tampil di atas panggung dengan menggunakan baju polos minimalis, namun seketika berubah menjadi menggunakan pakaian digital di layar besar.Terdapat tujuh karya AR Digital Fashion yang ditampilkan dalam tema Futuristik, Modern dan Tradisional Bali. Untuk karya dari Bali, seniman Drezzo by Maja Labs menggunakan Kain Endek dan Songket dari Bali yang diubah menjadi pakaian berkonsep AR.Seniman Digital Fashion Drezzo, Schieva dan Bagas, juga berkolaborasi dengan desainer muda Vonazsar FTW menampilkan dua karya Phygital Fashion, yaitu Pakaian Fisik-Digital, di mana baju dan jaket bekas diubah menjadi pakaian model terkini. Konsep ini disebut Upcycling Fashion, dan menjadi Visi Drezzo by Maja Labs untuk berkomitmen menjaga lingkungan dan mengurangi dampak limbah tekstil.Peragaan Busana Augmented Reality (AR Digital Fashion Show) ini menjadi pertama kali ditampilkan secara internasional di Dubai. Masyarakat Dubai dan pengunjung internasional yang hadir pun terpukau dengan peragaan futuristik ini, yang berpotensi membangun ekosistem metaverse ke depan."Saya sangat surprise dengan peragaan busana AR, ini pengalaman baru bagi saya," tutur Muhammad, seorang warga Dubai."Wow! Model berjalan dengan baju biasa, lalu berubah menjadi pakaian keren saat diatas panggung, kita bisa melihat ini masa depan fashion!," ucap pengunjung dari Rusia, Marinka."Idenya keren, saya rasa AR Fashion akan berdampak mengurangi limbah tekstil kedepannya, sukses untuk Drezzo by Maja Labs," sebut Alice yang datang dari PrancisDi Indonesia, Drezzo by Maja Labs aktif mengembangkan Komunitas Web 3.0 khususnya AR Digital Fashion. Dengan dukungan dari Maja Labs yang menjadi penggerak ekosistem Web3 di Indonesia, Drezzo.io tak hanya menjadi milik Indonesia, tapi juga sudah menjadi Platform Digital Fashion dan Art kelas dunia.Baca juga: Setelah Paris dan Dubai, IN2MF Bakal Gelar Puncak Acara di Indonesia