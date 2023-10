Setelah Paris dan Dubai, IN2MF Bakal Gelar Puncak Acara di Indonesia

(Foto: Dok. IN2MF)

(yyy)

Setelah sukses di Paris dan Dubai, puncak acara Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) akan hadir di Jakarta dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023.Gelaran puncak IN2MF akan mengangkat tema “Sustainable Modest Fashion Indonesia Melalui Wastra Indonesia”. Arti dari tema ini adalah mendukung pengembangan ekonomi hijau pada sektor industri modest fashion.IN2MF dicanangkan pertama kali sebagai ajang modest fashion terbesar nasional dengan visi menjadi rujukan dunia pada ISEF ke-9 tahun 2022. Dalam mencapai visi ini, IN2MF memiliki 3 pilar strategi utama, mulai dari penguatan produk, penguatan pelaku, dan penguatan promosi.Penguatan produk dilakukan melalui penguatan ready to wear berbasis wastra. Pengembangan kapasitas pelaku usaha seperti melalui pelatihan dan pendampingan, serta pelaksanaan kompetisi desainer yang sedang berkembang menjadi upaya implementasi pilar strategi penguatan pelaku.Menurut Ita Rulina selaku Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia, modest fashion Indonesia memiliki potensi besar untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah. Tidak hanya meningkatkan angka penjualan, tetapi juga dapat menumbuhkan pasar global yang lebih luas."Untuk mewujudkan industri modest fashion Indonesia yang kuat tentunya seluruh pihak harus bersinergi dan berkolaborasi," jelas Ita dalam acara Kick Off Konferensi Pers IN2MF di Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023.Sementara, Ali Charisma selaku National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) menambahkan IN2MF mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dengan mengacu pada tren global. Pemakaian wastra nusantara menjadi keunggulan produk modest fashion Indonesia.IN2MF akan menampilkan 174 desainer Indonesia dan Internasional dalam fashion show. Selain itu, hadir dari 200 jenama dalam pameran fesyen yang memperlihatkan keragaman produk modest fashion Indonesia. Hal ini meliputi kategori ready to wear deluxe & street wear, office wear & cocktail wear (semi formal), dan syar'i evening wear (baju pesta/formal)."Kami berharap para desainer dan brand modest fashion di Indonesia istiqomah untuk terus berkreasi dan berinovasi menghasilkan karya-karya yang juga dapat diterima pasar global," pungkas Ali.Momentum puncak IN2MF 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 25–29 Oktober 2023 di Cendrawasih dan Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. IN2MF 2023 akan menghadirkan rangkaian kegiatan fashion show, pameran dagang berstandar internasional, talkshow, dan business matching.