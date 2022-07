Biden Berterima Kasih kepada Mesir atas Mediasi Konflik Israel-Hamas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jeddah: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Arab Saudi pada Sabtu, 16 Juli 2022, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan dan Pertumbuhan Jeddah.Dalam pertemuan tatap muka perdana sejak 2021, Biden mengucapkan terima kasih kepada Sisi atas peran Mesir dalam memediasi gencatan senjata dalam perang antara pasukan Israel dan kelompok Hamas di Jalur Gaza tahun lalu.Dilansir dari Al Arabiya, ucapan terima kasih ini merupakan pengakuan AS terhadap Mesir yang dinilai berperan krusial dalam mengakhiri ketegangan.Aksi saling serang terjadi antara Israel dan Hamas tahun lalu, memicu konflik terbesar dalam beberapa tahun terakhir antar kedua kubu. Perang 11 hari itu berakhir usai adanya intervensi sejumlah mediator, termasuk Mesir, Yordania dan AS.Bassam Radi, juru bicara kepresidenan Mesir, mengatakan bahwa Biden menekankan kembali kesediaan AS untuk memperkuat kerja sama bilateral dan koordinasi strategis antar kedua negara.Kesediaan AS ini didasarkan pada peran sentral Mesir sebagai pilar dasar dalam mencapai perdamaian dan keamanan di kawasan.Sebelumnya dalam kunjungan di Arab Saudi, Biden telah bertemu langsung dengan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Kepada MBS, Biden mengungkapkan pandangannya secara gamblang mengenai pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.Biden menegaskan bahwa dirinya menilai MBS bertanggung jawab langsung atas kematian jurnalis asal Arab Saudi tersebut. Namun MBS membantahnya, dan mengatakan bahwa mereka yang terlibat langsung dengan pembunuhan telah diadili.Selama kunjungan Biden, AS dan Arab Saudi telah menandatangani 18 perjanjian dan nota kesepahaman (Mou) dalam berbagai bidang.Baca: AS dan Arab Saudi Tandatangani 18 Perjanjian Selama Kunjungan Biden