Indonesia Terpilih Sebagai Anggota Dewan SESRIC dan ICDT di Markas OKI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

?Jeddah: Indonesia terpilih sebagai Dewan (Governing Board) pada dua badan subsider Organisasi Kerja sama Islam ( OKI ), yaitu Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) dan Islamic Center for the Development of Trade (ICDT). Terpilihnya Indonesia berlangsung dalam Sidang Pertemuan Sesi ke-44 Islamic Commission for Economic, Cultural and Social Affairs (ICECS) di markas OKI di Jeddah, Arab Saudi, 11-13 Januari 2022.Berdasarkan keterangan tertulis di situs Kementerian Luar Negeri, Selasa, 18 Januari 2022, SESRIC adalah badan subsider OKI yang berpusat di Ankara, Turki, yang bertujuan memajukan kerja sama negara anggota OKI pada bidang statistik, penelitian, pelatihan dan kerja sama teknis.Sementara ICDT adalah badan subsider OKI yang berpusat di Casablanca, Maroko, yang berfungsi mempromosikan dan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara OKI.Dalam sidang ini, delegasi Indonesia juga menyampaikan masukan-masukan terkait amandemen dan rancangan resolusi baru tentang Islam moderat. Masukan Indonesia disambut baik para anggota OKI.Baca: Menlu RI Ajak Negara OKI Kuatkan Nilai Dialog dan Toleransi Pertemuan ICECS merupakan satu dari tiga rangkaian sidang persiapan Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri (KTM) reguler tahunan, yang terdiri dari pertemuan ICECS, Permanent Financial Committee (PFC), dan Senior Officials' Meeting (SOM).Hasil pembahasan rangkaian sidang ini berupa rekomendasi yang nantinya akan diadopsi dalam KTM ke-48 OKI di Islamabad, Pakistan, pada 22-23 Maret mendatang.