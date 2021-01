Iran Awasi Pergerakan Kapal AS di Teluk Persia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Teheran: Iran mengaku sedang mengawasi secara seksama pergerakan kapal-kapal Amerika Serikat di Teluk Persia. Pernyataan disampaikan di tengah ketegangan terkini antara Iran dan AS dalam berbagai isu, termasuk terkait peringatan satu tahun kematian jenderal Qassem Soleimani Sebelumnya, Iran telah bertekad untuk membalas kematian Soleimani. Sementara otoritas AS mengantisipasi kemungkinan adanya serangan dari Iran atau sekutunya, terutama di momen peringatan satu tahun kematian Soleimani."Agensi intelijen dan keamanan Iran sedang mengamati pergerakan tersembunyi AS di kawasan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh kepada awak media di Teheran, dikutip dari laman Yeni Safak pada Selasa, 5 Januari 2021.Selain mengawasi pergerakan, Iran juga telah menyampaikan peringatan akan adanya "jebakan perang" kepada AS dan beberapa negara lain di kawasan. Menurut Teheran, Israel sedang merancang suatu rencana yang dapat memicu terjadinya perang antara AS dan Iran.Baca: Iran Desak Trump Hindari 'Jebakan Perang' Israel Menurut keterangan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif, Israel berencana menyerang pasukan AS di Irak untuk memicu api kekacauan, dengan tujuan utama menyulut peperangan antara Washington dan Teheran."Iran tidak ingin berperang, tapi mempertimbangkan segala skenario untuk melindungi kepentingan nasional," sebut Khatibzadeh.Beberapa hari lalu, Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon menegaskan bahwa kapal induk USS Nimitz akan tetap berada di Teluk Persia untuk menghalau ancaman Iran.Pernyataan Miller disampaikan di peringatan satu tahun kematian jenderal ternama asal Iran, Qassem Soleimani. Soleimani tewas dalam serangan udara AS di bandara internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Serangan terjadi saat Soleimani, kepala pasukan Quds dari Korps Garda Revolusioner Iran (IRGC), melakukan kunjungan resmi ke Irak.(WIL)