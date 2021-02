Afrika Selatan Minta India Terima Kembali 1 Juta Dosis Vaksin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Cape Town: Afrika Selatan meminta Institut Serum India untuk menerima kembali satu juta dosis vaksin Covid-19 yang telah dikirim ke Afsel pada awal Februari. Dalam laporan The Economic Times pada Selasa, 16 Februari 2021, permintaan disampaikan satu pekan usai Afsel menunda penggunaan vaksin buatan AstraZeneca dalam program vaksinasi nasional.Institut Serum India, yang memproduksi produk AstraZeneca , merupakan salah satu pemasok vaksin utama di dunia. Satu juta dosis vaksin AstraZeneca telah mendarat di Afsel pekan kemarin, dan 500 ribu lainnya dijadwalkan tiba beberapa minggu lagi.Menteri Kesehatan Afsel mengatakan bahwa pihak pemerintah mungkin akan menjual vaksin AstraZeneca yang telah dibelinya. Wacana dikemukakan usai Afsel menunda penggunaan vaksin AstraZeneca, yang disebut hanya memberikan perlindungan minimal terhadap varian baru 501Y.V2.AstraZeneca mengatakan vaksinnya terlihat hanya memberi sedikit perlindungan terhadap kasus ringan yang diakibatkan varian Afsel. Hal ini terlihat dari data sebuah studi gabungan University of the Witwatersrand dan University of Oxford.Afsel, yang saat ini belum memulai program vaksinasi nasional, telah memutuskan untuk memvaksinasi tenaga kesehatan dengan vaksin Johnson & Johnson. Vaksin ini diberikan dalam skema "studi implementasi" bersama jajaran ilmuwan.Laporan terbaru The Economic Times muncul saat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin AstraZeneca.Sementara itu di Meksiko, vaksinasi nasional sudah mulai dilakukan terhadap orang lanjut usia. Program vaksinasi ini menggunakan vaksin AstraZeneca.Baca: Meksiko Memulai Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia (WIL)