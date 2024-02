Netanyahu Tegaskan Badan Bantuan PBB untuk Palestina Harus Ditutup

Advertisement



Bombardir

Penghancuran

(FJR)

Gaza: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan penutupan badan pengungsi Palestina PBB ( UNRWA ) ketika pasukannya melakukan lebih banyak serangan udara di Gaza . Serangan dilakukan di tengah upaya diplomatik untuk gencatan senjata dan pembebasan sandera di daerah kantong Gaza tersebut.Israel menuduh beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan yang memicu perang di Gaza. Para donor termasuk Amerika Serikat telah menghentikan pendanaan sambil menunggu penyelidikan, namun lembaga-lembaga bantuan mengatakan mengakhiri operasi UNRWA akan menghancurkan upaya kemanusiaan di Gaza yang hancur.Palestina menuduh Israel memalsukan informasi untuk menodai UNRWA, yang dibentuk untuk membantu para pengungsi akibat perang saat berdirinya Israel pada 1948 dan yang menjadi tujuan lebih dari separuh penduduk Gaza, untuk mendapatkan bantuan sehari-hari.“Sudah saatnya masyarakat internasional dan PBB sendiri memahami bahwa misi UNRWA harus diakhiri,” kata Netanyahu kepada delegasi PBB yang berkunjung, menurut kantornya, seperti dikutip Channel News Asia, Kamis 1 Februari 2024.“UNRWA harus digantikan oleh lembaga bantuan lainnya jika kita ingin menyelesaikan masalah Gaza seperti yang kita inginkan,” ujar Netanyahu.Di Gaza, para saksi mata mengatakan Israel telah meningkatkan serangan udara di Kota Gaza, di utara, dan membombardir beberapa bagian Khan Younis, di selatan, meskipun ada inisiatif perdamaian yang tampaknya paling serius selama berbulan-bulan dalam perang Israel-Hamas.Kelompok pejuang Palestina, Hamas yang menguasai Gaza, saat ini sedang mempelajari proposal tersebut, yang berisi rencana pembebasan semua sandera yang tersisa yang disandera pada 7 Oktober. Israel mengatakan mereka berjumlah sekitar 136 orang. Hamas menuntut diakhirinya serangan Israel.Negara-negara besar berharap dapat mencegah konflik yang lebih luas, namun ketegangan di Timur Tengah tetap tinggi setelah pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman mengatakan mereka akan terus menyerang kapal perang AS dan Inggris di Laut Merah sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina.Hubungan antara Teheran dan Washington juga tegang setelah kematian tiga tentara AS dalam serangan pesawat tak berawak di Yordania yang menurut para pejabat AS dilakukan oleh militan yang didukung Iran. Washington belum menguraikan tanggapannya, namun Garda Revolusi Iran mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka akan menanggapi setiap ancaman AS.Sebagian besar wilayah Jalur Gaza yang berpenduduk padat telah hancur akibat pengeboman Israel selama hampir empat bulan, dan sebagian besar dari 2,3 juta penduduknya terpaksa mengungsi akibat pertempuran yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan terbesar di dunia.Otoritas kesehatan Gaza mengatakan 26.900 warga Palestina telah terbunuh – termasuk 150 orang dalam 24 jam terakhir – sejauh ini dalam perang yang dipicu setelah pejuang Hamas menyerbu kota-kota Israel pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 253 orang.Militer Israel mengatakan, pasukannya telah membunuh sedikitnya 25 militan Palestina di Gaza dalam 24 jam terakhir, dan tiga tentara Israel telah terbunuh. Data itu menjadikan jumlah tentara yang tewas selama serangan darat Israel menjadi 224 orang.Asap mengepul di atas Kota Gaza setelah serangan udara terbaru, beberapa di antaranya menargetkan markas besar kementerian dalam negeri yang dikelola Hamas, kata media dan warga yang dikelola Hamas.Kamp pengungsi Al-Nuseirat di Gaza tengah diserang dan tank-tank menghantam wilayah Khan Younis di sekitar Rumah Sakit Nasser, rumah sakit terbesar yang masih berfungsi di wilayah selatan, kata para saksi mata.Ketika sistem kesehatan memburuk, petugas medis Palestina mengatakan mereka telah membentuk titik-titik medis lapangan untuk membantu mencapai garis depan, karena merawat korban luka di Khan Younis menjadi semakin sulit di tengah pertempuran jalanan dan serangan artileri.“Ada banyak korban luka di antara para pengungsi yang berada di kawasan industri dan beberapa sekolah,” kata Nassim Hassan, kepala Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Nasser, seraya menambahkan bahwa “banyak dari korban luka dibiarkan dimuati di kereta, tuk-tuk, mobil atau bahkan berjalan kaki".