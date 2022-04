Serangan Rudal Lukai 4 Prajurit AS di Suriah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sanaa: Empat prajurit Amerika Serikat terluka dalam serangan rudal yang menghantam sebuah pangkalan militer AS di Suriah bagian timur. Kabar disampaikan koalisi internasional pimpinan AS dalam melawan Islamic State (ISIS), Sabtu, 9 April 2022."Pasukan koalisi di Green Village di SUriah timur terkena dampak tidak langsung dari dua serangan yang mengenai dua bangunan," ujar pihak koalisi, dilansir dari Yeni Safak.Dalam serangan tersebut, lanjut pihak koalisi, "empat prajurit tengah dievaluasi atas luka-luka ringan dan kemungkinan cedera otak."Juru bicara Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon, John Kirby, mengatakan bahwa pelaku serangan ini belum diketahui. Namun ia menduga pelakunya adalah sejumlah grup bersenjata Syiah yang didukung Iran.Februari lalu, pasukan khusus AS memburu para anggota militan berpangkat tinggi dalam serangan udara yang jarang terjadi di barat laut Suriah. Operasi itu menewaskan 13 orang dalam operasi yang digambarkan Pentagon sebagai 'keberhasilan.'Operasi itu dianggap sebagai yang terbesar dilakukan oleh pasukan AS di wilayah Idlib yang dikuasai kelompok militan sejak serangan 2019 yang menewaskan pemimpin ISIS , Abu Bakr al-Baghdadi.Baca: Operasi di Suriah Tewaskan Warga Sipil, AS Sebut Itu Keberhasilan