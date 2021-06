Ebrahim Raisi Terpilih sebagai Presiden Iran, Israel Siapkan Serangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tel Aviv: Para pejabat keamanan pemerintahan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett percaya Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi akan mengadopsi pandangan garis keras Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Pandangan ini khususnya mengenai kebijakan luar negeri dan nuklir.Jajaran di pemerintahan Bennett pun menilai bahwa Israel harus sekali lagi menyiapkan rencana untuk berpotensi menyerang fasilitas nuklir militer Iran. Hal itu disampaikan oleh sebuah televisi Israel.Baca: Ebrahim Raisi, Tokoh Garis Keras yang Menjadi Presiden Iran Channel 12 mengatakan Raisi mendukung kembalinya kesepakatan 2015 yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi, dan penilaian di Israel adalah bahwa kesepakatan dengan AS untuk memulihkan kesepakatan itu tidak akan ditandatangani sampai Agustus, ketika dia menjabat. Sementara itu, bagaimanapun, Iran diperkirakan akan membangun persediaan uranium yang diperkaya.“Tidak akan ada pilihan (sekarang) selain kembali dan menyiapkan rencana serangan untuk program nuklir Iran. Ini akan membutuhkan anggaran dan realokasi sumber daya,” kata sumber senior Israel yang tidak disebutkan namanya, dilaporkan Channel 12, yang dikutip dari Times of Israel, Senin 21 Juni 2021.Sebelumnya Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menulis tweet pada Sabtu malam yang menyebutkan: “Presiden baru Iran, yang dikenal sebagai 'Jagal Teheran’, adalah seorang ekstremis yang bertanggung jawab atas kematian ribuan orang Iran. Dia berkomitmen pada ambisi nuklir rezim dan kampanye teror globalnya.”Lapid berpendapat bahwa “pemilihannya harus mendorong tekad baru untuk segera menghentikan program nuklir Iran dan mengakhiri ambisi regionalnya yang merusak.”Dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Lior Haiat mentweet bahwa Raisi akan menjadi “Presiden Iran paling ekstremis hingga saat ini.“Seorang tokoh ekstremis, yang berkomitmen pada program nuklir militer Iran yang berkembang pesat, pemilihannya memperjelas niat jahat Iran yang sebenarnya, dan harus memicu keprihatinan serius di antara komunitas internasional,” ujar Haiat.Pada Kamis Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan Israel dan Amerika Serikat sedang bekerja untuk meningkatkan pemantauan program nuklir Teheran, sambil memperingatkan bahwa "semua opsi ada di atas meja" mengenai kesiapan Yerusalem untuk melakukan serangan militer untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.Kepala Staf Israel Defense Force (IDF) Aviv Kohavi, sementara itu, akan memimpin delegasi senior perwira tinggi militer Israel ke Washington pada Minggu pagi untuk bertemu dengan para pejabat Amerika tentang program nuklir Iran dan upaya ekspansionisnya di kawasan itu.“Kepala staf akan berdiskusi dengan rekan-rekannya tentang tantangan keamanan bersama saat ini, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan ancaman nuklir Iran. Termasuk upaya Iran untuk memperkuat diri secara militer di Timur Tengah, upaya persenjataan kembali Hizbullah, konsekuensi dari ancaman peluru kendali presisi dan pembentukan kekuatan gabungan,” pernyataan dari IDF.Perjalanan Kohavi dilakukan di tengah ketegangan yang berkepanjangan antara AS dan Israel terkait masalah nuklir Iran. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden bermaksud untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran, sebuah langkah yang ditentang oleh para pejabat Israel, termasuk Kohavi, dengan keras dan di depan umum.Pada Jumat, kantor berita Channel 13 melaporkan bahwa Perdana Menteri Naftali Bennett berharap untuk menggunakan minggu-minggu mendatang, menjelang pelantikan presiden baru Iran, untuk mengadakan pembicaraan dengan Washington untuk secara positif mempengaruhi kembalinya AS yang diharapkan ke kesepakatan nuklir.Laporan itu mengatakan Bennett telah mencabut larangan pendahulunya, Benjamin Netanyahu, terhadap pejabat Israel yang membahas rincian kesepakatan baru yang muncul antara AS dan Iran. Netanyahu telah menginstruksikan pejabat keamanan untuk tidak mengadakan pembicaraan mengenai rincian kesepakatan dengan pejabat Amerika, dalam upaya nyata untuk menjauhkan Israel darinya.Minggu ini, Iran mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan 6,5 kilogram uranium yang diperkaya dengan kemurnian 60 persen dan 108 kilogram uranium yang diperkaya hingga kemurnian 20 persen dalam lima bulan. Uranium yang diperkaya ke level tersebut dapat relatif mudah untuk diperkaya lebih lanjut ke level senjata dengan kemurnian 90 persen.(FJR)