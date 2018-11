Rusia Sesalkan Keputusan Trump Batal Bertemu Putin

: Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membatalkan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G20 disesalkan pihak Negeri Beruang Merah. AS membatalkan pertemuan dengan alasan Rusia enggan membebaskan tiga kapal Ukraina yang melanggar wilyah Krimea."Kami menyesali keputusan Pemerintah AS untuk membatalkan pertemuan itu," kata Juru Bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov kepada kantor berita Rusia, seperti dikutip AFP, Jumat, 30 November 2018."Ini berarti diskusi tentang isu-isu penting dalam agenda internasional dan bilateral akan ditunda tanpa batas waktu,” jelas Peskov.Putin, katanya, "siap untuk menjalin kontak dengan rekan Amerika-nya."Trump pada Kamis membatalkan pertemuan Moskow setelah pada akhir pekan lalu tiga kapal Ukraina disita oleh aparat Rusia dan awaknya pun ditahan. Keduanya sebelumnya telah ditetapkan untuk pembicaraan bilateral pada Sabtu di sela-sela KTT G20 di Buenos Aires.(FJR)