Gorbachev Puji Peran Bush dalam Mengakhiri Perang Dingin

Mantan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev memuji peran Presiden ke-41 Amerika Serikat George H.W. Bush dalam mengakhiri Perang Dingin. Gorbachev menyebut Bush senior sebagai "mitra sejati."Gorbachev, 87, mengungkapkan "duka mendalam" kepada keluarga Bush dan seluruh masyarakat AS. Bush senior meninggal dunia di usia 91 tahun pada Jumat 30 November.Baca: Mantan Presiden AS George HW Bush Meninggal Dunia Bersama Bush senior, Gorbachev mendeklarasikan berakhirnya Perang Dingin dalam Konferensi Tingkat Tinggi Malta pada Desember 1989. Deklarasi dilakukan beberapa pekan usai runtuhnya Tembok Berlin.Kala itu, Bush mendeklarasikan dukungan AS terhadap reformasi "perestroika" ala Gorbachev."Banyak memori saya terhubung dengan pria ini (Bush senior). Kami pernah bekerja bersama dalam momen perubahan besar," tutur Gorbachev, dalam keterangan yang dimuat di kantor berita Interfax, Sabtu 1 Desember 2018."Momen itu adalah saat di mana kami berdua menyerukan dukungan dari semua orang. Hasilnya adalah berakhirnya Perang Dingin," lanjut dia.Sebagai pemimpin terakhir Soviet, Gorbachev memuji kontribusi Bush senior atas "pencapaian bersejarah" tersebut. "Dia adalah mitra sejati," sebut Gorbachev.Pada 1991, Gorbachev dan Bush senior menandatangani perjanjian Strategic Arms Reductions Treaty, atau disingkat START 1. Isi dari perjanjian adalah komitmen AS dan Soviet untuk memangkas pasokan senjata nuklir jarak jauh.Itu adalah perjanjian pertama yang menyerukan pengurangan besar-besaran senjata nuklir AS dan Rusia.Hingga kini belum ada respons mengenai kematian Bush senior dari Rusia. Saat ini, Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menghadiri KTT G20 di Buenos Aires, Argentina.(WIL)