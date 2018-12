Mantan Presiden AS George HW Bush Meninggal Dunia

Mantan Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush meninggal dunia di usia 94 tahun, Jumat 30 November 2018. Bush adalah tokoh yang membantu Amerika melalui era Perang Dingin."Jeb, Neil, Marvin, Doro dan saya merasa sedih harus mengumumkan hal ini, bahwa setelah 94 tahun terlalu, ayahanda tercinta kami telah berpulang," tulis anak sang mantan presiden, George W. Bush, di laman Twitter."George H.W. Bush adalah pria berkarakter kuat dan juga ayah terbaik bagi anak-anaknya," lanjut dia.Hingga kini pihak keluarga belum menginformasikan penyebab kematian George HW Bush. Istri dari George HW Bush, Barbara Bush, meninggal dunia pada 17 April lalu.Baca: Mantan Ibu Negara AS, Barbara Bush Tutup Usia Bush menjabat sebagai Presiden AS pada 1989 hingga 1993. Kariernya di Gedung Putih terhenti hanya selama satu periode saja, setelah kalah pada Pemilu Presiden AS pada 1992 dari Bill Clinton.Ini bukan pertama kalinya Bush dilarikan ke rumah sakit. Pada Juli 2015 dia dibawa ke rumah sakit setelah menderita retak tulang di bagian leher.Seperti halnya orang yang sudah sepuh, Bush pun bolak-balik ke rumah sakit. Setelah insiden Juli 2015 itu, enam bulan kemudian dia dibawa ke rumah sakit Houston Methodist setelah mengeluhkan kesulitan bernapas.Sebelumnya pula pada 2012, Bush juga dirawat akibat batuk yang terkait bronkitis. Dia sempat menghabiskan waktu di rumah sakit hingga akhirnya diperbolehkan pulang pada awal 2013.(WIL)