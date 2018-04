Mantan Ibu Negara AS, Barbara Bush Tutup Usia

Mantan ibu negara Amerika Serikat (AS) sekaligus istri George H.W Bush meninggal dunia di usia ke-92."Mantan ibu negara Amerika Serikat, yang mendukung keluarganya tanpa lelah dan tanpa henti, Barbara Pierce Bush meninggal dunia pada Selasa, 17 April 2018 di usia 92 tahun," demikian pernyataan dari kantor George H.W Bush, seperti dilansir dari laman AFP, Rabu 18 April 2018.Barbara dan George bertemu saat wanita tersebut masih berusia 16 tahun. Mereka kemudian menikah selama 73 tahun.Barbara telah lama dianggap sebagai pusat dari salah satu keluarga politik paling terkemuka di Amerika. Selain menjadi ibu negara, Barbara juga menjadi ibu dari George W. Bush, mantan presiden AS, dan Jeb Bush, mantan Gubernur Florida dan pernah sekali mencalonkan diri jadi presiden.Wanita 92 tahun itu bertemu sang suami saat masih sekolah di sekolah persiapan elit di Massachusetts. Mereka menikah pada 1945, ketika Bush cuti dari dinas perang sebagai perwira angkata laut. Selama menikah, pasangan Bush senior memiliki enam anak.Sebagai ibu negara, dari 1989 hingga 1993, dia merangkul para perempuan AS untuk melek pendidikan dan keluarga.Presiden AS Donald Trump datang untuk menghormati Barbara Bush. Dia memanggil wanita itu sebagai 'advokat keluarga Amerika'. "Di antara pencapaian terbesarnya adalah mengakui pentingnya literasi sebagai nilai keluarga mendasar yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan," kata Trump."Dia akan lama dikenang karena pengabdiannya yang kuat terhadap bangsa, negara dan keluarganya," pungkasnya.(FJR)