Rusia Pastikan Putin Akan Tetap Bertemu Trump di G20

: Pihak Istana Kepresidenan Rusia atau Kremlin menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan tetap berlangsung di sela-sela KTT G20 di Argentina.“Washington sudah memberikan konfirmasi atas pertemuan itu,” ujar Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, seperti dikutip AFP, Kamis, 29 November 2018.Berdasarkan dokumen dari Istana Kremlin, pertemuan itu akan berlangsung pada 1 Desember 2018 pukul 11.30 siang waktu Argentina. Ada beberapa isu penting dibahas dalam pertemuan ini.“Pembicaraan antara kedua pemimpin akan fokus pada memecah kebuntuan hubungan antara kedua negara. Selain juga isu stabilitas strategis lainnya seperti, Suriah, Iran dan Korea Utara,” imbuh Peskov.Sebelumnya Trump mengancam akan membatalkan pertemuan dengan Putin. Kepada The Washington Post Trump mengatakan, penahanan tiga kapal Ukraina dan awaknya di Semenanjung Krimea pekan ini menjadi alasannya.Parlemen Ukraina sudah menyetujui penerapan status darurat di beberapa wilayah negara pecahan Uni Soviet itu. Status darurat diterapkan untuk melawan agresi yang terus meningkat dari Rusia.Para pemimpin negara Barat mendorong kedua pihak untuk meredakan ketegangan atas konflik ini. AS sendiri menyalahkan Rusia atas tindakan tidak sesuai dengan hukum dari insiden tersebut.(FJR)