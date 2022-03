Populer Internasional: AS Curigai Rusia Gunakan Senjata Kimia hingga Warkop Indonesia di New York

1. AS Ungkap Kecurigaan Rusia Gunakan Senjata Kimia di Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Korut akan Luncurkan Satelit Mata-mata untuk Mengintai Gerak-Gerik AS

Washington: Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara terbuka pada Rabu memperingatkan bahwa Rusia mungkin berusaha menggunakan senjata kimia atau biologi di Ukraina. Sebelumnya, Gedung Putih menolak klaim Rusia atas pengembangan senjata kimia ilegal di negara yang telah diinvasinya.Kecurigaan AS itu menjadi berita terpopuler Internasional Medcom yang diikuti dengan kabar mengenai Korut akan luncurkan satelit mata-mata untuk mengintai gerak-gerik AS.Kemudian ditambah lagi dengan kabar tentang warkop khas Indonesia yang jadi tongkrongan baru warga New York. Berikut selengkapnya terkait berita terpopuler Internasional Medcom:Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara terbuka pada Rabu memperingatkan bahwa Rusia mungkin berusaha menggunakan senjata kimia atau biologi di Ukraina. Sebelumnya, Gedung Putih menolak klaim Rusia atas pengembangan senjata kimia ilegal di negara yang telah diinvasinya.Minggu ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menuduh Ukraina menjalankan laboratorium senjata kimia dan biologi dengan dukungan AS. Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki menyebut klaim Rusia "tidak masuk akal dan mengatakan itu bisa menjadi bagian dari upaya Rusia untuk meletakkan dasar bagi penggunaan sendiri senjata pemusnah massal semacam itu terhadap Ukraina."Ini semua adalah taktik yang jelas dilakukan oleh Rusia untuk mencoba membenarkan serangannya yang direncanakan lebih lanjut, tidak beralasan, dan tidak dapat dibenarkan terhadap Ukraina," tulis Psaki di Twitter pada Rabu 9 Maret 2022, yang dikutip dari AFP Kamis 10 Maret 2022.Apakah benar kecurigaan dari AS itu? simak di sini Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mengatakan, negaranya akan meluncurkan sejumlah satelit pengintai dalam beberapa tahun mendatang. Satelit itu diharapkan akan memberikan informasi waktu nyata tentang tindakan militer 'bermusuhan' dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.