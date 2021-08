AS-Tiongkok Saling Tuduh sebagai Negara Penindas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hanoi: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada Rabu 25 Agustus sekali lagi menuduh Tiongkok menggertak tetangganya di Asia Tenggara. Tuduhan ini kedua kalinya dalam dua hari dia menyerang Beijing selama kunjungan regional, ketika Washington mencoba menggalang mitra regional untuk menghadapi pertumbuhan pengaruh ekonomi dan militer Tiongkok.Kementerian Luar Negeri Tiongkok membalas pada Rabu dan menuduh AS ikut campur dalam urusan regional dan mengganggu perdamaian. Sebelumnya pada hari itu, media pemerintah Tiongkok menuduh Harris berusaha untuk membuat perpecahan antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara dengan komentar di Singapura bahwa Beijing menggunakan paksaan dan intimidasi untuk mendukung klaim Laut China Selatan yang melanggar hukum.Baca: Di Vietnam, Harris Juga Tuduh Tiongkok Mengintimidasi di Laut China Selatan Berbicara di Hanoi, Vietnam pada Rabu, Harris mengatakan ada kebutuhan untuk meningkatkan tekanan pada Tiongkok atas klaim maritimnya dan menawarkan untuk mendukung Vietnam di beberapa bidang utama, termasuk peningkatan keamanan maritim untuk menghadapi peningkatan ketegasan Beijing di Laut China Selatan."Kita perlu menemukan cara untuk menekan, meningkatkan tekanan .pada Beijing untuk mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan untuk menantang, intimidasi dan klaim maritim yang berlebihan," kata Harris selama pertemuan dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, seperti dikutip AFP, Kamis 26 Agustus 2021.Menurut seorang pejabat Gedung Putih yang tidak ingin disebutkan namanya, Harris menawarkan Vietnam lebih banyak kunjungan kapal perang dan kapal induk AS, vaksin dan bantuan untuk mengatasi covid-19 dan mengumumkan peluncuran beberapa program untuk membantu memerangi perubahan iklim.Perjalanan tujuh hari Harris ke Singapura dan Vietnam adalah bagian dari strategi AS yang lebih luas untuk menghadapi Tiongkok secara global. Tiongkok bersama Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Taiwan, mengklaim sebagian Laut Cina Selatan, yang dilintasi oleh jalur pelayaran vital dan berisi ladang gas dan daerah penangkapan ikan yang kaya.Negeri Tirai Bambu telah mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan di Laut China Selatan dan menolak kapal perang asing yang berlayar melalui apa yang diklaimnya sebagai perairan kedaulatannya.Angkatan Laut AS secara teratur melakukan operasi "kebebasan navigasi" melalui perairan yang disengketakan, yang ditentang Tiognkok dengan mengatakan mereka tidak membantu mempromosikan perdamaian atau stabilitas.Pada 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag memutuskan menentang klaim Tiongkok, tetapi Beijing telah menolak putusan tersebut."Sambil menuding Tiongkok dan menuduhnya melakukan 'pemaksaan' dan 'intimidasi', Harris dengan sengaja mengabaikan kemunafikannya sendiri dalam upaya memaksa dan mengintimidasi negara-negara regional untuk bergabung dengan Washington dalam skemanya untuk menahan Tiongkok," tulis China Daily. kata dalam editorial menanggapi komentar Harris di Singapura.“Pidato Harris di Singapura adalah serangan tak berdasar terhadap Tiongkok. Tampaknya satu-satunya komitmen Amerika Serikat untuk Asia Tenggara adalah upaya berdedikasinya untuk mendorong perpecahan antara negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok,” kata editorial itu.Pemerintah AS menyebut persaingan dengan Tiongkok sebagai "ujian geopolitik terbesar" abad ini dan Asia Tenggara telah menyaksikan serangkaian kunjungan tingkat tinggi oleh pejabat tinggi pemerintahan, termasuk Menteri Pertahanan Lloyd Austin, yang mengunjungi Hanoi pada akhir Juli.Kedatangan Harris di Hanoi tertunda pada Selasa setelah Kedutaan Besar AS di Vietnam mengatakan telah mendeteksi "insiden kesehatan yang tidak wajar", yang berpotensi terkait dengan Sindrom Havana yang misterius.Selama penundaan, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dan Duta Besar Tiongkok untuk Vietnam mengadakan pertemuan yang sebelumnya tidak diumumkan, di mana Chinh mengatakan Vietnam tidak memihak dalam kebijakan luar negeri. Duta Besar China menjanjikan sumbangan 2 juta vaksin covid-19 selama pertemuan tersebut.Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Vietnam dan Vietnam sangat bergantung pada bahan dan peralatan dari mereka untuk kegiatan manufakturnya. Partai Komunis mereka yang berkuasa mempertahankan hubungan dekat, tetapi Vietnam dan Tiongkok telah terlibat dalam perselisihan lama mengenai klaim maritim di Laut China Selatan, yang dikenal sebagai Laut Timur di Vietnam.Ketegangan telah mendorong Vietnam menjadi salah satu penentang paling vokal dari klaim Beijing di jalur air yang disengketakan dan Hanoi telah menerima perangkat keras militer AS, termasuk pemotong penjaga pantai.Pada Rabu, Harris menawarkan pengerahan kapal penjaga Pantai AS ketiga, armada 24 kapal patroli, fasilitas pangkalan, dermaga, pelatihan penegakan hukum, dan kegiatan bersama lainnya yang membantu Vietnam meningkatkan keamanan maritimnya.Hubungan antara Hanoi dan Washington telah tumbuh lebih dekat lebih dari empat dekade setelah Perang Vietnam berakhir pada tahun 1975, meskipun Washington telah mengatakan ada batasan untuk hubungan sampai Hanoi membuat kemajuan dalam hak asasi manusia.Analis mengatakan Vietnam ingin meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat menjadi "kemitraan strategis" tetapi khawatir langkah seperti itu akan membuat marah Beijing.(FJR)