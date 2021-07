Raja Yordania akan Jadi Tokoh Arab Pertama yang Dijamu Biden di Washington

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Amman: Raja Yordania Abdullah II akan menjadi tokoh pertama dari dunia Arab yang dijamu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada Senin ini, 19 Juli 2021. Gedung Putih mengatakan, kunjungan Raja Abdullah II bersama Ratu Rania akan menyoroti "kemitraan strategis" kedua negara.Selama ini, Raja Abdullah biasanya menjadi satu dari sejumlah pemimpin Arab yang mengunjungi presiden baru AS.Pemerintahan Biden memiliki tugas untuk memperbaiki hubungan antara AS dan Yordania, yang sempat merenggang di era pemerintahan Donald Trump. Salah satu isu yang menjadi perhatian saat Raja Abdullah dan Biden bertemu nanti adalah mengenai konflik Palestina-Israel."Perjanjian Abad Ini" yang dibuat Trump menjauhkan AS dari komitmen mendorong Solusi Dua Negara (Two-State Solution). Hal ini diperparah keputusan Trump memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.Tidak hanya itu, Trump juga memangkas bantuan dana AS kepada Agensi PBB untuk Pengungsian Palestina (UNRWA).Memperbaiki kebijakan-kebijakan tersebut dipandang sebagai prioritas pemerintahan Biden untuk isu Timur Tengah."Presiden Biden ingin mendengar pandangan Raja Abdullah. Sang raja biasanya mampu mendeskripsikan realitas yang terjadi di Yordania, di kawasan," ujar Merissa Khurma, direktur program timur tengah dari Wilson Centre, dilansir dari laman The National.Prof Curtis Ryan, pakar yang menerbitkan buku mengenai politik Yordania, mengatakan bahwa Raja Abdullah kemungkinan berniat untuk memperbaiki hubungan dengan AS. Namun di waktu bersamaan, sang raja kemungkinan tidak akan berharap banyak terhadap Biden untuk isu Israel."Negara Yordania merasa senang saat (mantan PM Israel) Benjamin Netanyahu kalah, begitu juga saat Trump kalah," sebut Ryan."Meski Yordania ingin memulihkan secara penuh hubungannya dengan AS, ekspektasinya terhadap isu Israel relatif rendah," sambung dia.Baca: Biden Sambut Kedatangan PM Irak di Gedung Putih Bulan Ini (WIL)