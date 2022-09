Trump Tuduh Politikus Demokrat di Pennsylvania Hidup dari Uang Orang Tua

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Amerika Serikat: Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerang politikus Partai Demokrat John Fetterman dalam acara kampanye di Pennsylvania. Trump mengatakan bahwa Fetterman adalah anak manja yang masih hidup bergantung dari uang orang tuanya.Trump sedang di Pennsylvania dalam memberikan dukungan pada kandidat Partai Republik, Dr. Mehmet Oz dan Doug Mastriano, dalam rangkaian kampanye pemilihan umum paruh waktu ( midterm election )."Lt. Gov. John Fetterman adalah seseorang yang manja dan pecundang, mengaku dirinya sebagai sosialis padahal masih bergantung kepada orang tua," ujar Trump, seperti dikutip dair Yahoo News pada Senin, 5 September 2022.Pada 2018, The New York Times berhasil membongkar fakta tentang pernyataan Trump yang mengaku bahwa dirinya adalah miliarder karena kerja kerasnya sendiri. Ternyata setelah dibongkar, Trump mendapatkan kurang lebih sekitar USD413 juta dari bisnis ayahnya, bahkan saat ia masih balita.Tidak hanya itu, Trump juga menuduh Fetterman, yang saat ini bersaing dengan Mehmet Oz untuk satu kursi Senat AS, sebagai pengguna narkoba.Fetterman telah melayani pemerintahan sebagai gubernur letnan Pennsylvania sejak 2019. Bahkan sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai wali kota Braddock, Pennsylvania, selama 13 tahun.The Philadelphia Inquirer sendiri melaporkan bahwa orang tua Fetterman memberikan ia bantuan sampai dia berumur 40 tahun dikarenakan Fetterman hanya bisa menghasilkan USD150 per bulan saat menjadi wali kota. Fetterman sendiri mengakui bantuan ini, dan sekarang dapat menghasilkan 217,610 US Dollar saat menjadi gubernur letnan."Lagi dan lebih banyak lagi kebohongan dari Trump dan juga Dr. Oz. Hari baru,akan tapi bualan yang sama dari dua orang menyedihkan yang putus asa," ucap direktur komunikasi Fetterman, Joe Calvello, via Twitter.Berdasarkan beberapa survei terbaru, Fetterman unggul atas OZ dengan 8,1 poin sebagai calon anggota Senat yang mewakili Pennsylvania.Baca: Trump Tuduh Biden Lakukan Penyalahgunaan Wewenang Terburuk dalam Sejarah