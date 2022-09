Trump Tuduh Biden Lakukan Penyalahgunaan Wewenang Terburuk dalam Sejarah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pennsylvania: Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggunakan kesempatan pidato perdananya sejak penggeledahan rumah di Mar-a-Lago untuk menyerang Biro Investigasi Federal (FBI), melabeli operasi tersebut sebagai langkah korup dan bagian dari intervensi pemilihan umum.Trump juga menuduh Presiden AS Joe Biden telah melakukan "salah satu penyalahgunaan wewenang terburuk dalam sejarah Amerika."Dikutip dari smh.co.au, Minggu, 4 September 2022, pidato terbaru Trump di Pennsylvania disampaikan dua hari usai Biden menuduh para pendukung mantan presiden itu sebagai ancaman bagi demokrasi AS. Trump pun membalas ucapan tersebut dengan melabeli Biden sebagai seorang "musuh negara" karena telah menyampaikan pidato penuh "kebencian dan perpecahan."Pidato Biden di Philadelphia pada Kamis malam kemarin merupakan yang paling agresif sejauh ini, menuduh sekelompok pendukung Trump sebagai pasukan "ekstremis." Biden menyebut para ekstremis di balik gerakan Make America Great Again (MAGA) justru telah membuat Amerika semakin terpukul ke belakang.Dalam pidato balasan di Pennsylvania, Trump mengatakan kepada para pendukungnya bahwa "gerakan MAGA adalah gerakan terhebat dalam sejarah negara kita." Ia pun kembali mengisyaratkan hendak maju kembali dalam pemilu 2024 untuk "menyelamatkan Amerika.""Saya mungkin harus melakukannya lagi," tutur Trump, mengulang kembali klaim palsunya bahwa pemilu AS 2020 dipenuhi kecurangan.Berdurasi sekitar dua jam, pidato Trump bertempat di luar kampung halaman Biden di Scranton, Pennsylvania. Lokasi tersebut akan memanas menjelang pemilu paruh waktu AS pada 8 November mendatang.Trump pergi ke Pennsylvania untuk mempromosikan dua kandidat: dokter selebritas Mehmet Oz yang akan menghadapi John Fetterman, dan Doug Mastriano yang akan bersaing dengan Josh Shapiro untuk posisi gubernur.Dalam beberapa pekan terakhir, Trump dihantam sejumlah tantangan hukum, mulai dari penggeledahan FBI di rumahnya di Mar-a-Lago, serangan 6 Januari, hingga investigasi keuangan personal serta bisnisnya.Terlepas dari semua itu, Trump tetap membantah semuanya dan melontarkan banyak kekesalan terhadap pemerintahan Biden. Kemarahan terbesar dalam pidato di Pennsylvania ia tujukan kepada penggeledahan FBI."Beberapa pekan lalu, kalian semua melihat salah satu penyalahgunaan wewenang terburuk dari semua pemerintahan dalam sejarah Amerika," ungkapnya."Kita semua menjadi seperti berada di negara ketiga. Mereka (FBI) menggeledah laci-laci Ibu Negara, dan bahkan melakukan pencarian di ruangan anak saya yang berusia 16 tahun," sambung Trump kesal.Baca: FBI Temukan Lebih dari 11.000 Dokumen dan Foto Pemerintah di Rumah Trump