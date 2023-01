WHO: Covid-19 Masih Jadi Darurat Kesehatan Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun

(WIL)

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) mengatakan bahwa Covid-19 masih menjadi darurat kesehatan dunia, tapi kini sudah berada di sebuah "titik transisi." Pernyataan disampaikan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Senin kemarin.Komentar terbaru Tedros disampaikan usai ia dan Komite Darurat Regulasi Kesehatan Internasional WHO menggelar diskusi seputar pandemi Covid-19 pada Jumat pekan kemarin.Dalam diskusi itu, Tedros disarankan untuk mempertahankan status Covid-19 sebagai darurat kesehatan publik yang menjadi kekhawatiran internasional (PHEIC)."Saya setuju dengan sikap komite," sebut Tedros, seperti dikutip dari laman KBS World, Selasa, 31 Januari 2023.Keputusan terbaru WHO ini dapat diartikan bahwa status Covid-19 sebagai darurat kesehatan global akan berlangsung selama lebih dari tiga tahun. WHO pertama kali mendeklarasikan Covid-19 sebagai PHEIC pada Januari 2020.Kendati begitu, Tedros menambahkan bahwa dirinya optimistis dunia akan mampu melewati masa transisi, dan Covid-19 akan keluar dari status darurat kesehatan global tahun ini.Sebelumnya pada bulan ini, WHO telah memperbarui pedoman Covid-19 mengingat kasus-kasus virus korona masih ditemukan di sejumlah negara.Salah satu yang tetap ada dalam pedoman terbaru WHO adalah imbauan memakai masker dalam situasi tertentu.Baca juga: WHO Perbarui Pedoman Covid-19, Mulai dari Masa Isolasi Mandiri hingga Pemakaian Masker