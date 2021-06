Vaksin Covid-19 Novavax Dinyatakan 90 Persen Efektif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ketidaksetaraan vaksin

Washington: Sebuah studi tahap akhir di Amerika Serikat (AS) dan Meksiko menemukan suntikan Novavax efektif melawan virus korona dan varian baru dari covid-19 . Vaksin itu efektif hingga 90 persen.Pembuat vaksin Novavax mengatakan suntikannya sangat efektif melawan virus korona dan juga terlindungi dari varian dalam studi besar tahap akhir di Amerika Serikat dan Meksiko, dalam dorongan besar untuk upaya imunisasi global.“Vaksin itu sekitar 90 persen efektif secara keseluruhan dan data awal menunjukkan itu aman,” kata perusahaan itu pada Senin, seperti dikutip AFP, Selasa 15 Juni 2021.Sementara permintaan untuk suntikan vaksin covid-19 di AS telah turun secara dramatis. Namun justru kebutuhan akan lebih banyak vaksin di seluruh dunia tetap kritis.Vaksin Novavax, yang mudah disimpan dan diangkut, diharapkan memainkan peran penting dalam meningkatkan pasokan vaksin di negara berkembang.Vaksin itu masih beberapa bulan lagi diproduksi. Pihak perusahaan mengatakan berencana untuk mengajukan penggunaan darurat di AS, Eropa dan tempat lain pada akhir September dan dapat memproduksi hingga 100 juta dosis per bulan pada saat itu."Banyak dari dosis pertama kami akan pergi ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan itulah tujuannya, untuk memulainya," kata Kepala Eksekutif Novavax Stanley Erck.Sementara lebih dari setengah populasi AS telah memiliki setidaknya satu dosis vaksin covid-19. Sementara kurang dari 1 persen orang di negara berkembang yang diinokulasi satu suntikan, menurut Our World In Data.Penelitian Novavax melibatkan hampir 30.000 orang berusia 18 tahun ke atas di AS dan Meksiko. Dua pertiga menerima dua dosis vaksin, tiga minggu terpisah, dan sisanya mendapat suntikan dummy atau tipuan.