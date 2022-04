Kenalkan Rasa Otentik Indonesia, Indonesian Gourmet Day Hadir di Kansas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kansas: Indonesian Gourmet Day untuk pertama kalinya digelar di Kansas, Amerika Serikat (AS), pada Minggu, 24 April 2022 lalu. KJRI Chicago menyelenggarakan kegiatan ini lewat kerja sama dengan Spicy One, satu-satunya restoran Indonesia di Kansas.Dengan membeli hidangan seharga USD15 (setara Rp216 ribu), pengunjung bisa mendapatkan kuliner nusantara martabak telur atau satai ayam secara gratis."Penting untuk negara hadir dan memberikan dukungan konkret bagi para diaspora, khususnya pendanaan," kata Konsul Jenderal RI di Chicago, Meri Binsar Simorangkir, dalam keterangan KJRI Chicago yang diterima Medcom.id, Rabu, 27 April 2022.Meri mengatakan, selama berbincang dengan para diaspora, banyak yang ingin membuka usaha namun terkendala dana. "Kemudian, beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Indonesia baru saja meluncurkan Indonesia Spice Up the World yang bertujuan membangun 4.000 restoran Indonesia di seluruh dunia," tuturnya.Indonesian Gourmet Day ini, sambung dia, adalah program KJRI Chicago untuk mendukung Indonesia Spice Up the World.Erdah Zappa, pemilik Spicy One mengucapkan terima kasih atas dukungan KJRI. "Saya awalnya kaget bahwa KJRI mau jauh-jauh datang ke Kansas untuk mendukung saya. Tapi yang jelas kami sangat senang dengan adanya Indonesia Gourmet Day," ungkapnya.Zappa yang dulunya mantan pialang saham ini terlibat langsung dalam proses masak-memasak di Spicy One. Dari tidak bisa memasak sama sekali, kerinduan terhadap masak memasak mendorong Erdah untuk bereksperimen di dapur."Saya membuka Spicy One karena saya ingin makanan Indonesia sama dikenalnya dengan makanan Thailand, Jepang dan Tiongkok. Saya percaya bahwa makanan Indonesia itu enak. Karenanya, saya memastikan saya terlibat di setiap tahap persiapan dan penyajian. Saya Chef sekaligus manager. Dan semuanya resep pribadi saya," katanya.Dibuka sejak pukul 11.00 hingga 20.00 waktu setempat, Spicy One penuh dengan pengunjung. Logan, salah satu pekerja di Spicy One mengungkapkan, karena banyaknya pengunjung dia berdiri sejak pukul 08.30 hingga 23.00."Kalau di hari kerja, kami biasanya melayani 10-20 pesanan. Di akhir pekan, bisa sampai 40 pesanan. Tapi hari ini setidaknya ada 70 pesanan yang masuk, belum lagi pesanan delivery & take out," ungkapnya."Kami lelah, tapi kami sangat puas," sambung Logan.Ia mengatakan, pernah ada pelanggan yang datang dari jauh khusus untuk makan di Spicy One. Makanan Indonesia di Indonesian Gourmet Day tidak hanya dinikmati oleh diaspora Indonesia dan warga lokal, bahkan food blogger Michelle Schmidt juga hadir.Michelle Schmidt memperkenalkan kuliner unik dari seluruh dunia ke audiens di Kansas dan sekitarnya melalui Instagram dan blog-nya, Dwell by Michelle. Michelle mencoba mi goreng, rendang, kroket, martabak telur, sate ayam dan es teler."Rasa makannya enak sekali, benar-benar otentik rasa Indonesia. Saya akan mengajak semua audiens saya untuk datang dan mencoba makanan di sini," pungkasnya.Baca: Pariwisata Indonesia Laris Manis di Pameran Travel Chicago