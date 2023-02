Kementerian Energi AS Yakin Virus Covid-19 Bocor dari Lab Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kementerian Energi Amerika Serikat (AS) meyakini virus Covid-19 berasal dari kebocoran laboratorium Tiongkok. Namun, Gedung Putih menyatakan, intelijen AS terbagi dalam masalah ini.Keyakinan tersebut menandai pergeseran oleh Kementerian Energi, yang sebelumnya mengatakan ragu-ragu tentang bagaimana virus itu muncul. "Hal ini dicatat dalam laporan rahasia oleh kantor Direktur Intelijen Nasional Avril Haines," lapor The Wall Street Journal, Senin, 27 Februari 2023.Orang-orang yang membaca laporan rahasia itu mengatakan, kementerian tersebut membuat penilaian dengan 'keyakinan rendah'. Hal ini menyoroti bagaimana berbagai lembaga tetap terbagi atas asal-usul Covid-19 dan pandemi yang melanda dunia awal 2020.Kesimpulannya, yang dilaporkan sebagai hasil intelijen baru, tetap penting karena departemen tersebut mengawasi jaringan laboratorium nasional. Hal tersebut termasuk beberapa yang melakukan penelitian biologi tingkat lanjut.Departemen tersebut sekarang bergabung dengan Biro Investigasi Federal (FBI) dengan keyakinan bahwa pandemi, yang telah menewaskan hampir tujuh juta orang, adalah hasil dari kecelakaan di laboratorium di Tiongkok "Empat badan intelijen AS percaya Covid terjadi melalui transmisi alami, sementara dua lainnya masih belum diputuskan," sambung The Wall Street Journal.Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan menekankan "beragam pandangan" tentang masalah ini."Saat ini, belum ada jawaban pasti yang muncul dari komunitas intelijen atas pertanyaan ini," katanya kepada CNN.Pada pertengahan Februari, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berjanji untuk melakukan segala kemungkinan "sampai kami mendapatkan jawaban" tentang asal-usul Covid. WHO menyangkal laporan yang menyatakan bahwa badan tersebut telah mengabaikan penyelidikannya.Komunitas ilmiah memandang penting untuk menentukan asal-usul pandemi untuk melawan atau bahkan mencegah pandemi berikutnya dengan lebih baik.