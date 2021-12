Kasus Covid-19 Anak di New York Meningkat 4 Kali Lipat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

New York: Otoritas kesehatan New York melaporkan peningkatan jumlah kasus Covid-19 di kalangan anak-anak yang dirawat di rumah sakit. Peningkatan ini terjadi di saat Gedung Putih berjanji segera menyelesaikan masalah kurangnya pasokan alat tes Covid-19 di seantero Amerika Serikat.Dilansir dari France 24, Senin, 27 Desember 2021, Departemen Kesehatan New York memperingatkan pada Jumat kemarin bahwa saat ini ada "tren peningkatan angka rawat inap anak terkait Covid-19."Di New York City, pihak departemen "mengidentifikasi lonjakan jumlah kasus Covid-19 hingga empat kali lipat di kalangan anak berusia 18 tahun ke bawah." Lonjakan ini terjadi sejak tanggal 5 Desember hingga pekan ini.Sekitar separuh dari semua pasien anak yang dirawat akibat Covid-19 di New York City berumur di bawah lima tahun, kelompok usia yang belum memenuhi syarat vaksinasi Menurut data Johns Hopkins University (JHU) di Baltimore, Maryland, jumlah kasus Covid-19 di AS terus meningkat, dengan rata-rata hampir 190 ribu infeksi baru setiap hari selama sepekan terakhir.Kemunculan varian Omicron, ditambah dengan perayaan liburan Natal dan Tahun Baru, memicu lonjakan permintaan tes Covid-19 di seantero AS. Selama musim liburan ini, banyak warga AS kesulitan mencari tempat tes.Penasihat medis untuk Presiden AS Joe Biden, Anthony Fauci , mengakui adanya "masalah pasokan alat tes" Covid-19. Ia berjanji akan menghadirkan lebih banyak alat tes untuk semua warga AS mulai bulan depan."Salah satu masalahnya adalah, alat tes belum akan sepenuhnya tersedia untuk semua orang sampai Januari nanti, dan saat ini masih ada banyak orang yang sulit menjalani tes," kata Fauci kepada ABC News."Tapi kami sedang menangani masalah ini," ujar dokter berusia 81 tahun tersebut.Selasa lalu, Biden mengumumkan serangkaian kebijakan baru AS dalam memerangi lonjakan Covid-19. Salah satu kebijakan tersebut adalah memasok setengah miliar alat tes Covid-19 secara gratis kepada warga AS. Namun, kebijakan tersebut ternyata terkendala jumlah pasokan yang diperkirakan baru bisa tersedia pada Januari mendatang.Baca: Anthony Fauci: Varian Omicron 'Mengamuk' di Seluruh Dunia