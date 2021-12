Anthony Fauci: Varian Omicron 'Mengamuk' di Seluruh Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Penasihat Medis Utama Gedung Putih di Amerika Serikat (AS), Anthony Fauci , mengatakan bahwa saat ini varian Omicron tengah "mengamuk di seluruh dunia."Pernyataan disampaikan Fauci di saat Presiden AS Joe Biden bersiap mengeluarkan "peringatan keras terkait seperti apa musim dingin" mendatang bagi warga AS yang belum divaksinasi.Fauci, pakar penyakit menular terkemuka AS, mengatakan kepada media NBC, bahwa "masalah sebenarnya" bagi jaringan rumah sakit AS adalah bahwa, "ada begitu banyak orang di negara ini yang memenuhi syarat untuk divaksinasi, tapi mereka belum melakukannya."Dilansir dari The National News, Senin, 20 Desember 2021, kemungkinan terjadinya gelombang Omicron di tengah musim dingin 2021 bertolak belakang dari optimisme Biden sekitar 10 bulan lalu.Saat itu, pejabat berusia 79 tahun tersebut optimistis bahwa warga AS dapat menjalani perayaan Natal dengan relatif normal. Biden kini lebih berhati-hati untuk tidak berjanji begitu saja.Hari Minggu kemarin, Fauci yang juga merupakan Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular (NIAID), mencoba untuk mempertahankan optimisme Biden."Harapan untuk bisa hidup bebas dari virus setelah jangka waktu tertentu merupakan sesuatu yang dapat dimengerti dan masuk akal," kata Fauci kepada CNN."Tetapi satu hal yang kami ketahui dari pengalaman hampir dua tahun ini adalah, virus itu benar-benar sangat tidak dapat diprediksi," sambungnya.Baca: Fauci: Vaksin Booster Covid-19 yang Ada Ampuh Lawan Varian Omicron Fauci menilai orang-orang yang telah divaksinasi lengkap dan mendapat booster seharusnya baik-baik saja di tengah musim dingin tahun ini, dengan catatan tetap menjaga protokol kesehatan seperti mengenakan masker di tempat ramai, termasuk bandara.Ancaman peningkatan infeksi dapat memperburuk masalah rantai pasokan dan inflasi bahan bakar yang dihadapi AS.Gubernur Colorado Jared Polis mengatakan, Biden sebaiknya berhenti berbicara bahwa vaksinasi terbagi dua, yakni skema dua dosis dan penguat (booster). Polis ingin Biden menegaskan bahwa vaksinasi harus dilakukan dalam "tiga dosis" demi perlindungan maksimal.Polis menjelaskan, dengan laju inflasi yang relatif tinggi dalam hampir empat dekade terakhir, Biden harus dapat menjelaskan kepada warga mengenai cara pemerintah dalam mengatasi kenaikan biaya barang di tengah pandemi Covid-19."Kita dapat melakukan hal-hal konkret yang benar-benar dapat mengurangi biaya hidup bagi warga AS," tutur Polis kepada NBC.