48 Penumpang Kapal Pesiar Positif Covid-19, Industri Pelayaran Kembali Terancam

Miami: Royal Carribean Group mengatakan, 48 penumpang kapal pesiar Symphony of the Seas dinyatakan positif Covid-19. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa varian baru Omicron dapat kembali menghantam pemulihan industri pelayaran Operator pelayaran mengatakan, ada 6.091 tamu dan anggota awak di atas kapal tersebut."Kapal mengakhiri pelayaran selama sepekan di Miami pada Sabtu lalu. Mereka sudah berlayar sejak 11 Desember 2021," kata pihak perusahaan, dilansir dari AFP, Selasa, 21 Desember 2021.Para penumpang yang dinyatakan positif Covid-19 hanya memperlihatkan gejala ringan dan beberapa dari mereka bahkan tidak sama sekali (asimtomatik)."Enam tamu diturunkan lebih awal dalam pelayaran dan dibawa ke daratan," lanjut mereka.Royal Carribean mengatakan, 95 persen orang di kapal Symphony of the Seas telah divaksinasi lengkap. Dari total mereka yang positif Covid-19, 98 persen di antaranya juga sudah mendapat vaksinasi lengkap.Awak kapal Symphony of the Seas juga sudah divaksinasi penuh. Bahkan, mereka juga rutin melakukan tes Covid-19 setidaknya sepekan sekali.Anak-anak yang tidak divaksinasi di kapal Symphony of the Seas diminta menunjukkan PCR negatif. Tes serupa juga telah dilakukan di terminal sebelum keberangkatan."Kami menekankan bahwa perjalanan lainnya dari Symphony of the Seas di masa mendatang tidak akan terpengaruh dengan kasus ini," pungkas pihak perusahaan.Baca: Penumpang Positif Covid-19, Kapal Pesiar Kembali ke Pelabuhan Singapura