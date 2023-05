Rusia Tahan Eks Pegawai Kedubes AS di Moskow

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Moskow: Seorang mantan pegawai Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Rusia telah ditahan di pusat penahanan Moskow atas tuduhan "konspirasi," menurut laporan kantor berita TASS pada Senin, 15 Mei.Robert Shonov ditangkap Dinas Keamanan Federal Rusia dan "dikirim ke dalam tahanan preventif," lapor media tersebut. Disebutkan bahwa dirinya menghadapi vonis hukuman delapan tahun penjara.Kedubes AS di Moskow mengaku mengetahui laporan tersebut, tetapi "tidak ada lagi yang bisa dibagikan" kepada media untuk saat ini.Shonov ditangkap di kota pelabuhan Valdivostok, dan setelah diinterogasi, dirinya didakwa dengan "kolaborasi rahasia dengan negara asing atau organisasi internasional atau asing," menurut TASS.Sejumlah pejabat Rusia telah meminta penahanan Shonov selama tiga bulan. Sejauh ini belum ada tanggal pengadilan yang ditetapkan.Saat ini, Shonov ditahan di penjara Lefortovo Moskow, bekas penjara milik KGB.Jurnalis AS Evan Gershkovich, yang ditangkap Maret lalu saat bekerja untuk surat kabar Wall Street Journal (WSJ) dan didakwa sebagai mata-mata, juga ditahan di Lefortovo.Begitu pula mantan marinir AS Paul Whelan, yang dijatuhi hukuman penjara 16 tahun pada 2020 setelah ditangkap di Moskow karena dicurigai sebagai mata-mata pada 2018. AS menyebut tuduhan terhadap kedua pria itu tidak berdasar.Baca juga: Diduga Mata-mata, Rusia Tangkap Jurnalis AS