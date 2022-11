Sukses Pasok Furnitur ke Hotel Dunia, Diaspora RI Raih Primaduta Award

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Pada Senin, 28 November 2022, KJRI dan ITPC Chicago telah menyerahkan Primaduta Award kepada Indo Puri, perusahaan asal Indonesia yang memasok furnitur dan home decor ke berbagai hotel kelas dunia di Amerika Serikat (AS). Primaduta Award diterima langsung Ibu Mutiara Tan, pemilik dan CEO perusahaan tersebut."Saya ucapkan selamat kepada Indo Puri yang telah mendapatkan penghargaan Primaduta melalui usahanya mengimpor produk furnitur dan home décor berkualitas dari Indonesia ke Amerika Serikat," ucap Duta Besar Indonesia untuk AS, Bapak Rosan Roeslani.Senada dengan hal tersebut, Konjen RI Chicago juga menyampaikan ucapan selamat kepada Ibu Mutiara Tan. "Kita semua turut berbangga atas prestasi Indo Puri dan menaruh harapan kiranya capaian ini akan mendorong makin banyak lagi ekspor produk-produk unggulan Indonesia ke Amerika Serikat," ucap Konjen RI Chicago, Meri Binsar Simorangkir.Acara tersebut turut diikuti sejumlah diaspora Indonesia di AS, baik yang hadir secara langsung maupun daring."Indo Puri sangat berbahagia mendapatkan penghargaan Primaduta 2022 kali ini. Capaian ini tidak terlepas dari kepercayaan konsumen kami di AS yang memiliki minat tinggi terhadap produk furniture dan home décor asal Indonesia yang berkualitas dan memiliki nilai seni tinggi," ujar Mutiara Tan dalam testimoninya di sela-sela penyerahan penghargaan.Pihaknya juga mendorong Diaspora Indonesia untuk terus memperkenalkan produk-produk berkualitas asal Indonesia ke khalayak di AS. Menurutnya, kualitas dan konsistensi produksi perlu senantiasa ditingkatkan untuk membangun kepercayaan konsumen dan, pada gilirannya, mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain.Perusahaan Indo Puri merupakan produsen sekaligus importir perabot mebel dan dekorasi rumah yang didirikan pada tahun 2002 oleh diaspora Indonesia di AS, Mutiara Tan. Produk-produk buatan Indo Puri berupa perabot dalam maupun luar ruangan yang seluruhnya dibuat di Indonesia dan telah memiliki sejumlah pelanggan hospitality projects berupa resort, rumah makan, dan sejumlah hotel terkemuka seperti Ritz Carlon, Westin, Hilton, dan Sofitel, mulai dari bagian lobi, public space hingga kamar, suite room serta restoran.Primaduta Award merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Indonesia kepada perusahaan asing yang loyal membeli produk Indonesia. Pada tahun 2022, Primaduta Award diberikan kepada 16 perusahaan asing yang terbagi menjadi beberapa kategori yaitu 1) Kategori Importir Berkinerja, 2) Kategori Importir Promotor Produk Indonesia, 3) Kategori Importir Jasa, 4) Kategori Diaspora Pendukung Ekspor, 5) Kategori Importir Produk UKM, 6) Kategori Importir Produk Halal dan Fesyen Muslim, dan 7) Kategori Perwakilan Pendukung Ekspor Indonesia (special award).Pengumuman pemenang Primaduta Award secara resmi telah dilakukan pada pembukaan Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan pada 19-23 Oktober lalu di Jakarta.Baca: Di Tengah Pandemi, Ekspor Furnitur RI Makin Melesat 30,8%