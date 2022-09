Populer Internasional: Peringatan Tiongkok atas Taiwan hingga Badai Tropis Ian di AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Tiongkok menekankan kembali komitmennya dalam menarik Taiwan menjadi bagian dari Negeri Tirai Bambu suatu saat nanti. Siapa pun yang menghalangi upaya reunifikasi tersebut, kata Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, akan "dihancurkan oleh roda sejarah."Pernyataan keras Wang Yi menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Senin, 26 September 2022.Dua berita terpopuler lainnya adalah seputar proses evakuasi warga terkait Topan Super Noru di Filipina, dan deklarasi darurat Badai Tropis Ian untuk negara bagian Florida di Amerika Serikat (AS)."Perdamaian abadi di Selat Taiwan hanya bisa terwujud di saat Tiongkok menyelesaikan upaya reunifikasi," kata Wang Yi di Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New York, AS pada Sabtu, 24 September.Ia menegaskan bahwa Tiongkok akan "mengambil langkah-langkah terkeras dalam menentang segala bentuk intervensi eksternal" terkait isu Taiwan.Pemerintah Tiongkok secara berkala menekankan klaimnya terhadap Taiwan, sebuah pulau yang telah terpisah dari daratan utama sejak perang sipil di tahun 1949. Sejak saat itu hingga kini, Taiwan menjalankan pemerintahannya sendiri.Apa lagi yang disampaikan Wang Yi terkait isu Taiwan ini? Cek selengkapnya di sini Otoritas Filipina mulai mengevakuasi warga dari area-area pesisir menjelang kedatangan Topan Super Noru pada Minggu, 25 September. Banyak dari warga Filipina kini tak bisa bepergian melalui jalur laut karena adanya ancaman Topan Super Noru, sebuah topan yang kekuatannya masuk Kategori 3.Menurut keterangan badan penanggulangan bencana Filipina, Topan Noru telah berubah menjadi topan super "setelah terjadinya periode intensifikasi yang eksplosif." Pada Sabtu malam, kecepatan tiupan angin Topan Super Noru mencapai 185 kilometer per jam.Mengapa Filipina begitu sering diterjang topan dan badai? Cek selengkapnya di sini Presiden AS Joe Biden mendeklarasikan status darurat untuk negara bagian Florida pada Sabtu, 24 September. Deklarasi disampaikan di saat Badai Tropis Ian terus menguat dan bergerak ke arah Florida, negara bagian yang dikenal dengan sebutan Sunshine State.Karena adanya ancaman Badai Tropis Ian, Biden menangguhkan kunjungan kerjanya ke Florida selatan yang seharusnya berlangsung pada Selasa mendatang.Deklarasi status darurat memungkinkan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan FEMA untuk mengkoordinasikan upaya pemulihan dan penyaluran bantuan.Seberapa serius ancaman Badai Tropis Ian di AS? Cek selengkapnya di sini