WHO Peringatkan Ancaman Super Spreader Covid-19 di Gelaran Euro 2020

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) pada Kamis mengatakan kasus covid-19 meningkat lagi di Eropa. WHO menyerukan pemantauan yang lebih baik terhadap pergerakan penonton yang menghadiri pertandingan sepak bola Euro 2020 "Akan ada gelombang baru di WHO Wilayah Eropa kecuali kita tetap disiplin," kata Direktur Regional WHO untuk Eropa, Hans Kluge, dalam konferensi pers, seperti dikutip AFP, Kamis 8 Juli 2021.Memperhatikan bahwa kasus telah menurun selama 10 minggu di wilayah Eropa WHO Kluge mengatakan, bahwa "minggu lalu, jumlah kasus naik 10 persen, didorong oleh peningkatan pencampuran, perjalanan, pertemuan dan pelonggaran pembatasan sosial."Kluge memperingatkan bahwa pembalikan terjadi dalam konteks meningkatnya kasus varian Delta . Menurut Kluge, varian Delta menyalip Alpha dengan sangat cepat. Padahal varian Alpha adalah yang pertama kali muncul di Inggris.Sebuah laporan oleh badan pengendalian penyakit UE, ECDC, memperkirakan varian Delta yang lebih menular dapat menyebabkan 90 persen kasus baru di UE pada akhir Agustus.Kluge juga mengatakan bahwa varian Delta bisa menjadi wabah dominan di wilayah kerja bagian Eropa WHO yang terdiri dari 53 negara dan wilayah -,termasuk beberapa di Asia Tengah,- pada Agustus.“Namun, pada saat itu wilayah tersebut tidak akan sepenuhnya divaksinasi," tegas Kluge.“Sekitar 63 persen orang masih menunggu suntikan pertama mereka. Meskipun wilayah itu sebagian besar masih akan bebas dari pembatasan (terkait covid-19 ) pada saat itu,” imbuh Kluge.