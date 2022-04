Penembak di Stasiun New York Buka Tabung Gas Sebelum Beraksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Polisi di New York, Amerika Serikat (AS) mencari pria bersenjata pelaku penembakan di stasiun kereta pekan ini. Dia menembak 16 orang di stasiun kereta bawah tanah New York City pada Selasa pagi, 12 April 2022.Insiden yang dilaporkan tepat sebelum pukul 08.30 waktu setempat, dimulai di sebuah gerbong kereta bawah tanah N menuju Manhattan. Komisaris Polisi Kota New York Keechant Sewell mengatakan penembakan terjadi saat kereta mendekati stasiun kereta bawah tanah 36th Street di Sunset Park di Brooklyn."Tersangka mengenakan masker gas dan membuka tabung," kata Sewell.Baca: Bertambah, 16 Orang Terluka Akibat Penembakan di Stasiun New York Menurut dia, pelaku membuka tabung gas dan membuat satu gerong kereta dipenuhi asap. "Saat kereta dipenuhi asap, dia melepaskan tembakan, menyerang banyak orang di gerbong kereta bawah tanah dan di peron," tegas Sewell.Sewell mengatakan, tidak ada alat peledak yang diketahui di kereta bawah tanah NYC. "Kejadian ini tidak sedang diselidiki sebagai tindakan terorisme," pungkas sewell.