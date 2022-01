WHO: Dalam 2 Bulan, 50 Persen Populasi Eropa Diperkirakan Terinfeksi Omicron

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jenewa: Lebih dari 50 persen populasi di Eropa diperkirakan terinfeksi varian Omicron dalam dua bulan ke depan. Ini tidak terhindarkan jika infeksi berlanjut pada tingkat saat ini.Berbicara pada konferensi pers, Direktur Regional Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) Hans Kluge memperingatkan bahwa varian Omicron mewakili "gelombang pasang baru dari barat ke timur yang menyapu" kawasan Eropa."Pada tingkat ini, Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan (IHME) memperkirakan bahwa lebih dari 50 persen populasi di wilayah tersebut akan terinfeksi Omicron dalam enam hingga delapan minggu ke depan," kata Kluge kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Rabu 12 Januari 2022.Wilayah Eropa WHO terdiri dari 53 negara dan wilayah termasuk beberapa di Asia Tengah, dan Kluge mencatat bahwa 50 di antaranya telah mengonfirmasi kasus varian Omicron.Baca: WHO: Jangan Perlakukan Omicron Seperti Flu Biasa Menurut WHO, 26 dari negara-negara tersebut melaporkan bahwa lebih dari satu persen dari populasi mereka "terkena covid-19 setiap minggu" pada 10 Januari. Wilayah Eropa tersebut telah melihat lebih dari tujuh juta kasus virus baru dilaporkan pada minggu pertama pada 2022.“Skala penularan yang belum pernah terjadi sebelumnya sekarang berarti negara-negara melihat peningkatan rawat inap dari covid-19, tetapi menambahkan bahwa tingkat kematian masih stabil,” ujar Kluge.“Gelombang itu menantang sistem kesehatan dan pemberian layanan di banyak negara di mana Omicron telah menyebar dengan cepat, dan mengancam akan membanjiri lebih banyak lagi," keluh Kluge.Merujuk data yang dikumpulkan selama beberapa minggu terakhir, Kluge mengatakan varian Omicron dikonfirmasi lebih menular dan "mutasi yang memungkinkannya untuk menempel pada sel manusia lebih mudah, dan dapat menginfeksi bahkan mereka yang sebelumnya telah terinfeksi atau divaksinasi."Namun, Kluge juga menekankan bahwa "vaksin yang disetujui terus memberikan perlindungan yang baik terhadap penyakit parah dan kematian, termasuk untuk Omicron."Terlepas dari laporan tingkat kasus tanpa gejala yang lebih tinggi dan proporsi rawat inap yang lebih rendah untuk kasus Omicron, WHO mengatakan masih terlalu dini untuk mengobati penyakit ini sebagai endemik - yang berarti penyakit ringan yang terjadi secara teratur seperti flu.“Kami masih memiliki virus yang berkembang cukup cepat dan menimbulkan tantangan yang cukup baru. Jadi kami tentu tidak bisa menyebutnya endemik,” ujar petugas darurat senior WHO Catherine Smallwood kepada wartawan."Virus ini, seperti yang kita tahu, telah mengejutkan kita lebih dari sekali. Tujuan aspirasi utama untuk 2022 adalah menstabilkan pandemi," tutup Kluge.Di seluruh dunia, 5,5 juta kematian telah dikaitkan dengan covid-19, menurut angka yang dikumpulkan oleh AFP dari sumber resmi.WHO mengatakan jumlah korban sebenarnya mungkin dua hingga tiga kali lipat dari angka itu.