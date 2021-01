Senator Republik Puji Pidato Pelantikan Joe Biden

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Setidaknya dua senator Partai Republik memuji pidato pelantikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di area Gedung Capitol di Washington DC pada Rabu, 20 Januari 2021. Menurut mereka, pidato Biden merepresentasikan momen persatuan yang dibutuhkan AS.Mitt Romney, senator Republik asal Utah, menilai pidato Biden sebagai pernyataan yang "sangat kuat dan sangat dibutuhkan" negara."Kita sebagai satu negara akan tetap bersatu jika kita selalu menerima dan mendengar kebenaran," kata Romney, dikutip dari laman Guardian.Senator Republik dari Alaska, Lisa Murkowski, juga menyampaikan pernyataan senada dengan Romney. Menurutnya, pidato Biden "membangkitkan semangat" dan dilakukan dengan "sangat baik.""Semua pembicara (setelah pidato Biden) kelihatannya begitu memperkuat kata-kata presiden," sebut Murkowski. "Saya rasa semua ini sangat baik dan dibutuhkan kita semua," lanjutnya.Biden menyampaikan pesan persatuan di awal pidatonya usai resmi dilantik sebagai presiden ke-46 AS. Ia menegaskan bahwa persatuan merupakan satu-satunya jalan ke depan dalam memulihkan kondisi masyarakat AS yang begitu terpecah.Baca: Joe Biden Suarakan Persatuan dan Kemenangan Demokrasi Ia juga membahas mengenai berbagai hal, termasuk kepemimpinan AS di mata komunitas global. Biden berjanji akan memperbaiki aliansi AS di kancah global dengan mengedepankan semangat multilateralisme.Sejak empat tahun terakhir, pemerintahan AS di bawah Donald Trump cenderung menjauhi multilateralisme karena menerapkan kebijakan sebaliknya, yakni "America First."Biden berjanji akan mengubah hal tersebut. Salah satu aliansi yang diyakini akan coba diperbaiki Biden adalah perjanjian iklim Paris 2015. Semasa kampanye, Biden berjanji akan segera membawa AS untuk kembali bergabung ke perjanjian tersebut.(WIL)