Kamala Harris Kunjungi Perbatasan AS di Tengah Krisis Imigran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Texas: Kamala Harris melakukan kunjungan perdananya sebagai wakil presiden Amerika Serikat ke perbatasan selatan AS pada Jumat, 25 Juni. Kunjungan dilakukan di saat Gedung Putih menghadapi tekanan politik untuk menyelesaikan krisis keimigrasian.Di El Paso, Texas, Harris menyerukan diakhirinya aksi saling menyalahkan. Ia juga mengkritik mantan presiden Donald Trump yang dinilai telah mempersulit penyelesaian isu keimigrasian dalam beberapa tahun terakhir.Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden dinilai sejumlah pihak kurang berbuat lebih dalam menangani masalah imigran gelap di perbatasan. Sejak Januari hingga Juni ini, jumlah imigran yang mencapai perbatasan AS telah mencapai rekor dari beberapa tahun sebelumnya.Jumlah tersebut dikhawatirkan akan terus bertambah sepanjang musim panas tahun ini. Harris pun berusaha mengatasi masalah tersebut dengan melakukan kunjungan resmi.Dalam kunjungannya, Harris mengunjungi beberapa fasilitas imigran. Ia juga menemui sejumlah imigran anak-anak dan remaja yang ditempatkan di sebuah fasilitas dekat perbatasan."Mereka bertanya kepada saya: 'bagaimana Anda bisa menjadi wakil presiden perempuan pertama?'" ucap Harris, dilansir dari laman BBC pada Sabtu, 26 Juni 2021."Pertanyaan itu mengingkan saya kepada fakta bahwa isu ini tidak dapat direduksi hanya menjadi isu politik. Kita berbicara mengenai anak-anak, mengenai keluarga, dan mengenai penderitaan mereka semua," sambungnya.Untuk menyelesaikan masalah ini, Harris menyerukan agar para politisi tidak saling menyalahkan. Ia ingin politisi dari semua spektrum politik di AS bersatu dan bersama-sama mencari solusi terbaik.Baca: Kamala Harris Minta Imigran Amerika Tengah Tak Datang ke AS Sejumlah kritikus menyarankan Harris untuk mengunjungi sebuah kompleks dekat Fort Bliss, di mana sejumlah imigran anak-anak di tahan. Investigasi BBC mengenai Fort Bliss menemukan laproan mengenai dugaan pelecehan seksual dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap imiran anak-anak.Gedung Putih mengatakan pihaknya akan menyelidiki kondisi situs tersebut. Menteri Kesehatan AS Xavier Becerra juga berencana mengunjungi situs tersebut pekan mendatang.Sementara itu, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS telah menahan 180.034 imigran gelap di perbatasan sepanjang Mei lalu, terbesar sejak tahun 2.000. Angka tersebut juga sedikit naik dari dua bulan sebelumnya.(WIL)