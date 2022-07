WHO Tetapkan Cacar Monyet Sebagai Darurat Kesehatan Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Gejala cacar monyet

(SYN)

Jakarta: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) menyatakan wabah cacar monyet sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Jumlah kasus telah mencapai lebih dari 16 ribu."Wabah cacar monyet global merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pengarahan di Jenewa, dilansir dari ABC News, Minggu, 24 Juli 2022.Pada konferensi pers virtual, Ghebreyesus juga mengatakan bahwa wabah telah menyebar ke seluruh dunia "dengan cepat", termasuk yang belum pernah melihatnya sebelumnya, dan bahwa para pejabat memahami "terlalu sedikit" tentang penyakit itu."Risiko cacar monyet secara global moderat kecuali di kawasan Eropa, di mana risikonya dinilai tinggi," katanya.Lebih dari 16 ribu kasus cacar monyet kini telah terdeteksi di seluruh dunia di 75 negara dan wilayah. Sejauh ini, lima kematian telah dilaporkan, yang semuanya terjadi di Afrika.Di Amerika Serikat, lebih dari 2.800 kasus dikonfirmasi di 44 negara bagian dan Distrik Columbia, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Di New York, yang telah melaporkan jumlah tertinggi di AS, total 900 kasus cacar monyet telah dikonfirmasi, dengan 93 persen terdeteksi di New York City.Sekretaris Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) Xavier Becerra menyebut deklarasi WHO sebagai "seruan untuk bertindak bagi komunitas kesehatan global.""Cacar monyet telah menyebar ke seluruh dunia dan kami akan terus mengambil tindakan tegas untuk mengatasinya baik di AS maupun, bekerja sama dengan mitra kami di luar negeri, secara global," kata Becerra dalam sebuah pernyataan.Cacar monyet umumnya merupakan penyakit ringan dengan gejala yang paling umum adalah demam, sakit kepala, kelelahan dan nyeri otot. Pasien dapat mengalami ruam dan lesi yang sering dimulai pada wajah sebelum menyebar ke seluruh tubuh.Orang biasanya terinfeksi cacara monyet oleh hewan melalui gigitan atau cakaran atau melalui persiapan dan konsumsi daging semak yang terkontaminasi.