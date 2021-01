Joe Biden Tiba di Gedung Putih sebagai Presiden AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Joe Biden tiba di Gedung Putih untuk kali pertama sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat pada Rabu, 20 Januari 2021. Ia sempat berjalan kaki usai keluar dari mobil kepresidenan di area Pennsylvania Avenue.Setelah turun dari mobil, Biden sempat bertemu dengan Al Roker, seorang pembawa acara prakiraan cuaca ternama di AS. Keduanya saling menyapa dengan melakukan gestur kepalan tangan.Biden juga berhenti sejenak untuk menyapa Muriel Bowser, Wali Kota Washington DC.Sebelumnya, parade inaugurasi berskala kecil mengawal Biden ke Gedung Putih . Parade ini dipimpin band militer AS dan juga layanan gabungan garda kehormatan.Dikutip dari laman Guardian, Wakil Presiden baru AS Kamala Harris juga dikawasal ke Gedung Putih. Berbeda dengan Biden, Harris dikawal oleh marching band dari Howard University.Harris adalah alumni Howard, salah satu universitas secara historis banyak diisi mahasiswa kulit hitam AS. Ia menjadi alumni pertama Howard yang berhasil menjadi seorang wakil presiden di AS.Inaugurasi presiden dan wapres AS biasanya meliputi parade berskala besar di berbagai ruas jalan di AS. Namun acara semacam itu tidak memungkinkan karena adanya pandemi virus korona (covid-19).Rombongan parade muncul saat iring-iringan mobil kepresidenan Biden melaju dari ruas jalan 15th Street menuju Gedung Putih di 1600 Pennsylvania Avenue.Sebelum bertolak ke Gedung Putih, Biden dan Harris melihat performa pasukan AS yang berasal dari semua unit cabang militer AS di area Gedung Capitol. Ini merupakan salah satu tradisi yang selalu dilakukan usai pelantikan.Baca: Senator Republik Puji Pidato Pelantikan Joe Biden Dari sana, keduanya meletakkan karangan bunga di area Tomb of the Unknown Soldier di Pemakaman Nasional Arlington di Virginia. Ini juga merupakan bagian dari tradisi dalam rangkaian pelantikan presiden dan wapres AS.(WIL)