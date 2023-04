Trump Tiba di New York untuk Menyerahkan Diri, Akankah Ada Drama?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Florida: Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tiba di New York setelah sebelumnya terbang dari bandara Florida pada Senin, 3 April, di saat dirinya bersiap menghadapi dakwaan terkait penyelidikan dugaan uang tutup mulut terhadap bintang film porno Stormy Daniels sebelum pemilu 2016.Dengan otoritas New York yang sudah mengambil mengantisipasi sektor keamanan, Trump diyakini akan menyerahkan diri ke Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan pada Selasa ini, 4 April 2023.Nantinya, mengutip dari laman BBC, Trump kemungkinan akan diambil sidik jarinya sebelum menghadap hakim untuk dakwaan, di mana dirinya akan menyatakan tidak bersalah.Trump, seorang tokoh Partai Republik yang berusaha mendapatkan kembali kursi kepresidenan untuk 2024, merupakan mantan presiden pertama di AS yang pernah menghadapi tuntutan pidana.Memperkuat tim hukumnya, Trump mempekerjakan Todd Blanche, seorang pengacara terkemuka dan mantan jaksa federal, untuk memimpin pembelaan, kata dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.Blanche sebelumnya mewakili Paul Manafort, ketua kampanye Trump 2016, ketika ia didakwa tuduhan penipuan negara bagian New York setelah dijatuhi hukuman penjara atas kejahatan federal.Tuduhan negara akhirnya dibatalkan, dan Trump mengampuni Manafort sebelum ia meninggalkan jabatannya.Blanche sebelumnya juga mewakili Igor Fruman, yang merupakan rekanan mantan pengacara Trump, Rudy Giuliani.Tuduhan spesifik dalam dakwaan dewan juri Trump belum diungkapkan. Trump menegaskan dirinya tidak bersalah. Ia dan sekutunya menggambarkan tuduhan itu bermotivasi politik.Iring-iringan beberapa kendaraan membawa Trump dari perkebunan Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach ke bandara di dekat West Palm Beach. Trump keluar dari kendaraan SUV, kemudian menaiki tangga menuju pesawatnya."WITCH HUNT. Negara kita yang dulu pernah hebat kini seperti NERAKA!" tulis Trump di media sosial sebelum ia pergi ke New York. Witch hunt atau perburuan penyihir merupakan istilah yang sering digunakan Trump selama ini.Sebelumnya, Trump menuliskan via media sosial bahwa dirinya akan pergi ke Trump Tower di Manhattan setelah tiba di New York. Dari sana, ia akan menuju ke gedung pengadilan pada Selasa pagi waktu setempat.Puluhan penggemar Trump bersorak di bandara Florida, dan di sepanjang rute yang ia ambil untuk sampai ke sana, terlihat banyak dari merek yang membawa spanduk dan bendera."Negara kita membutuhkan dia," kata Cindy Falco, 65, dari Boynton Beach, Florida. "Ia pro-Tuhan, pro-keluarga dan pro-negara."Falco memprediksi Trump akan terbebas dari dakwaan seraya mengatakan: "Tidak ada yang akan menjerat dirinya."Para penentang Trump juga turut berkomentar."Bukankah ironis bahwa mereka tidak bisa menjerat Donald Trump untuk semua kejahatan yang dilakukannya, kecuali atas pembayaran untuk bintang porno?" kata penduduk New Jersey Robert Hoatson, 71, di luar Trump Tower."Ini hari yang hebat. Saya berharap semua berjalan lancar dan ia akhirnya dinyatakan bersalah," ungkapnya.Baca juga: Trump Diyakini Hendak Menyerahkan Diri, Jalan Dekat Pengadilan New York Diblokade