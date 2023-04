Trump Diyakini Hendak Menyerahkan Diri, Jalan Dekat Pengadilan New York Diblokade

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun

(WIL)

New York: Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump , yang saat ini menghadapi tuntutan pidana dan penyelidikan atas dugaan uang tutup mulut untuk bintang porno Stormy Daniels, kemungkinan akan menyerahkan diri kepada jaksa pada Selasa besok. Persiapan telah dilakukan untuk mendakwa Trump di gedung pengadilan di Manhattan.Trump didakwa pada Kamis pekan kemarin oleh dewan juri dalam kasus uang tutup mulut, setelah Daniels menuduh Trump telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengannya bertahun-tahun lalu.Dalam wawancara televisi pada Minggu, pengacara Trump Joe Tacopina mengatakan bahwa ia akan mempelajari dakwaan saat dokumen resminya diterima. Setelah itu, Tacopina akan menyusun langkah hukum berikutnya. Ia menolak pertanyaan tentang apakah dirinya akan meminta perubahan tempat peradilan atau mengajukan mosi pencabutan dakwaan.Trump menggambarkan penyelidikan dugaan uang tutup mulut sebagai perburuan penyihir (witch hunt) politik. Sementara beberapa pendukung utamanya, termasuk anggota parlemen dari Partai Republik Marjorie Taylor Greene, mengatakan bahwa mereka akan pergi ke New York pada Selasa besok untuk memprotes dakwaan Trump.Mengutip dari laman India Today, Senin, 3 April 2023, gedung pengadilan di pusat kota New York, rumah bagi pengadilan pidana dan agung, akan menutup beberapa ruang sidang sebelum kehadiran Trump, kata seorang pejabat pengadilan.Sementara itu, Kepolisian Kota New York (NYPD) telah memasang barikade logam di sekitar Trump Tower. Sejumlah ruas jalan di Manhattan, terutama di dekat Gedung Pengadilan Kriminal Manhattan, telah diblokir. Aparat keamanan bersiap menghadapi potensi aksi protes menjelang penyerahan diri Trump kepada jaksa penuntut yang diyakini terjadi Selasa besok.NYPD mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada ancaman kredibel terhadap New York terkait kasus Trump.Senin ini, Trump diperkirakan akan terbang ke New York dari Florida, di mana dirinya akan bermalam di Trump Tower. Satu hari setelahnya di pagi hari, Trump diperkirakan pergi ke gedung pengadilan di Manhattan.Walau dakwaan terhadap Trump menarik perhatian media secara besar-besaran, belum jelas apakah penampilannya di New York nanti akan menarik banyak demonstran. Meski Trump adalah warga asli New York, ia tidak mendapatkan banyak suara di kampung halamannya - 23 persen penduduk kota memilihnya pada 2020 dan hanya 18 persen di tahun 2016.Klub Republik Muda New York mengaku sedang merencanakan aksi protes di sebuah taman di seberang jalan dari gedung pengadilan di Manhattan, sebuah demonstrasi yang menurut Greene, salah satu pendukung setia Trump di Kongres, akan ia hadiri.Setelah menyerahkan diri ke jaksa penuntut umum pada Selasa besok di New York, Trump dijadwalkan menyampaikan pidato publik di hari yang sama pada malam hari di Florida.Trump akan mengadakan acara di klub Mar-a-Lago miliknya setelah kembali dari Manhattan. Ia diperkirakan akan disambut banyak pendukungnya di Florida, di tengah upaya untuk mengubah dakwaan kasus ini sebagai aset politik untuk meningkatkan elektabilitas jelang pemilu AS 2024 Baca juga: Trump Siap Berpidato di Florida usai Dakwaan, Mau Membela Diri?