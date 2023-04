Trump Siap Berpidato di Florida usai Dakwaan, Mau Membela Diri?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun

(WIL)

Florida: Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membuat pernyataan publik di Florida pada Selasa besok setelah dirinya didakwa di New York City atas terkait dugaan kasus uang tutup mulut yang dibayarkan kepada bintang porno Stormy Daniels sebelum pemilu AS 2016. Di waktu bersamaan, pengacara Trump mengatakan bahwa ia sedang berusaha agar dakwaan terhadap kliennya dicabut.Trump, 76, diperkirakan akan diadili, diambil sidik jarinya, dan difoto di gedung pengadilan Manhattan pada Selasa mendatang. Ia adalah menjadi mantan presiden AS pertama yang menghadapi tuntutan pidana.Joe Tacopina, pengacara Trump, segala sesuatu perihal dakwaan diharapkan selesai pada Senin ini, 3 April 2023. Ia mencatat bahwa Secret Service, badan yang melindungi mantan presiden, juga memiliki peran pada Selasa mendatang."Semua hal yang akan terjadi pada hari Selasa nanti masih belum jelas, selain fakta bahwa kami akan dengan keras dan bangga mengatakan, 'Tidak bersalah,'" ucap Tacopina dalam program "State of the Union" dari kantor berita CNN."Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan berkelas untuk situasi seperti ini," sambungnya. Tacopina menggambarkan tuduhan terhadap Trump bermotif politik demi menjegal sang klien mendapatkan kembali kursi kepresidenan di tahun 2024.Tacopina mengatakan tidak mungkin akan ada "perp walk," istilah bagi terdakwa yang diarak di hadapan media usai dakwaan. Ia menilai Trump tidak bisa diperlakukan seperti itu karena masalah keamanan.Sebelum dakwaan, dewan juri mendengarkan bukti tentang pembayaran uang tutup mulut sebesar USD130.000 kepada Stormy Daniels di hari-hari terakhir kampanye pemilu AS 2016. Daniels mengatakan ia dibayar untuk tetap diam tentang pertemuan seksual yang dia lakukan dengan Trump di tahun 2006. Trump membantah ada pertemuan semacam itu.Surat dakwaan muncul pada Kamis lalu, meski tuduhan khusus terhadap Trump yang timbul dari penyelidikan pimpinan Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg, seorang Demokrat, belum dipublikasikan."Kami tidak melakukan apa-apa dalam dakwaan, karena itu akan menjadi pertunjukan dan tidak lebih - karena kami bahkan belum melihat dakwaannya," kata Tacopina.Ia menambahkan bahwa tim pengacara Trump akan membedah dakwaan setelah diumumkan, dan akan melihat "setiap masalah potensial" untuk ditantang balik."Dan tentu saja saya sangat mengantisipasi adanya mosi pencabutan (dakwaan) karena tidak ada undang-undang yang sesuai dengan ini," tambah Tacopina.Baca juga: Bintang Porno, Presiden AS dan Uang Tutup Mulut Rp2 Miliar