Jathilan dan Barongan Meriahkan Acara Festival of Embassies ke-5 di Praha

Praha: Para pengunjung yang memadati "Festival of Embassies" di Praha, Republik Ceko pada 4 Juni lalu, terpukau dengan aksi kesenian Jathilan dan Barongan yang ditampilkan KBRI Praha. Para pengunjung berkerumun dan bahkan ikut menari bersama para penari KBRI Praha."Festival of Embassies" merupakan festival tahunan yang diselenggarakan Kantor Walikota Praha 6 untuk memperkenalkan makanan dan budaya mancanegara.Berdasarkan keterangan di situs Kemenlu RI, Senin, 13 Juni 2022, festival kali ini diikuti oleh 46 Kedutaan Besar asing di Republik Ceko, termasuk KBRI Praha Selain menampilkan pertunjukan seni, KBRI Praha juga menggandeng pengusaha warga negara Indonesia (WNI) untuk mempromosikan kuliner nusantara, di antaranya rendang dan soto ayam.KBRI Praha juga bekerja sama dengan Kintari Foundation dalam mempromosikan arts and craft Indonesia, khususnya dari Pulau Bali dan Lombok.Sebelumnya pada Mei lalu, KBRI Praha dan KBRI Budapest menyelenggarakan konser gamelan bertajuk "The Legend of Prambanan Temple" yang digelar di Praha.Konser gamelan ini merupakan konser gabungan antara kelompok gamelan Wirama Galih binaan KBRI Praha dan kelompok gamelan Surya Kencana A binaan KBRI Budapest, yang seluruh pemainnya adalah warga negara asing (Ceko dan Hungaria) dan mayoritas merupakan alumni penerima beasiswa Dharmasiswa dan Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI).Duta Besar Indonesia untuk Republik Ceko, Kenssy D. Ekaningsih, dalam sambutannya menyebutkan bahwa konser gamelan ini merupakan momen yang sudah lama dinantikan KBRI Praha, mengingat selama dua tahun terakhir, Pemerintah Ceko memberlakukan restriksi akibat pandemi Covid-19.Baca: Konser Gamelan 'The Legend of Prambanan Temple' Pukau Masyarakat Ceko